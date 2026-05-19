Στο Λιμανάκι Κάτω Πάφου κατέπλευσε το πλοιάριο με την ονομασία ‘’Vivy Sabre’’ που ανήκει στον στολίσκο Global Sumud Flotilla.

Στο πλοιάριο επιβαίνουν έξι άνδρες από Ιταλία, Ισπανία, Μεξικό και Μαρόκο.

Σε δηλώσεις στα ΜΜΕ ο Danielle Gallina από την Ιταλία, που διαμένει στο Βέλγιο, είπε ότι ο στολίσκος απέπλευσε από το λιμάνι της Augusta στη Σικελία και δέχθηκε επίθεση ανοικτά της Κρήτης στην Ιεράπετρα. Στη συνέχεια, είπε, έπλευσαν στη Μαρμαρίδα της Τουρκίας σε διεθνή ύδατα. «Χθες δεχθήκαμε επίθεση [όλος ο στολίσκος], επιβάτες απήχθησαν και εμείς [με τη δική μας βάρκα] εξαιτίας τεχνικού προβλήματος και επειδή ένα άτομο χρειάστηκε ιατρική βοήθεια, καταφέραμε να φτάσουμε εδώ», ανέφερε.

Απαντώντας σε ερώτηση είπε ότι θα προσπαθήσουν να επιδιορθώσουν το τεχνικό πρόβλημα για να «σώσουν» τη βάρκα τους. Μεταφέρουν, είπε, ανθρωπιστική βοήθεια, τρόφιμα και άλλες προμήθειες για το λαό της Γάζας που λιμοκτονεί.

Είπε επίσης ότι «τους ζητήθηκε να αφαιρέσουν τη σημαία της Παλαιστίνης» και ότι τώρα ανησυχούν «πως αν πάνε σε άλλο ευρωπαϊκό λιμάνι δεν είναι σε θέση να δείξουν τη σημαία».

Χθες σημειώθηκε αναχαίτιση από το Ισραήλ ενός εκ των πλοίων του «Global Sumud Flotilla», το οποίο έπλεε σε διεθνή ύδατα, στα ανοιχτά της Κύπρου με προορισμό τη Γάζα.

Πρόκειται, σύμφωνα ανακοίνωση του Global Sumud Flotilla, για 52 σκάφη, που μεταφέρουν πάνω από 400 πολίτες από περισσότερες από 45 χώρες.

ΚΥΠΕ