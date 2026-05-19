Οι Υπηρεσίες Κοινωνικής Ευημερίας (ΥΚΕ) του Υφυπουργείου Κοινωνικής Πρόνοιας υπέγραψαν τη Δευτέρα, 18 Μαΐου 2026, συμφωνία με την KPMG για τον εκσυγχρονισμό της οργάνωσης, των μεθόδων και των αρχών εργασίας των ΥΚΕ, μετά από ανοικτό διαγωνισμό.

Η συμφωνία χαρακτηρίζεται ορόσημο για τις ΥΚΕ, καθώς στοχεύει σε τεκμηριωμένο, συνολικό και βιώσιμο εκσυγχρονισμό, ενισχύοντας τον ρόλο τους ως βασικού φορέα του κράτους κοινωνικής πρόνοιας.

Το έργο περιλαμβάνει την αξιολόγηση της στρατηγικής, των προγραμμάτων και των υπηρεσιών των ΥΚΕ, την αξιοποίηση καλών πρακτικών από άλλες χώρες, καθώς και την υποβολή και υλοποίηση εισηγήσεων που βελτιώνουν και αναβαθμίζουν τη λειτουργία των ΥΚΕ.

Η υπογραφή της συμφωνίας σηματοδοτεί την έναρξη μιας σημαντικής προσπάθειας για την αναβάθμιση των ΥΚΕ, με επίκεντρο τη βελτιστοποίηση της λειτουργίας τους και την ουσιαστική ανταπόκριση στις ανάγκες των πολιτών.