Η Eurobank ολοκλήρωσε με επιτυχία την τιμολόγηση ομολογιών υψηλής εξοφλητικής προτεραιότητας (senior preferred) σταθερού επιτοκίου ύψους 700 εκατ. ευρώ με λήξη στις 25 Μαΐου 2032. Οι ομολογίες έχουν δυνατότητα ανάκλησης στο άρτιο στις 25 Μαΐου 2031 και ετήσιο τοκομερίδιο 3,875%. Ο διακανονισμός προγραμματίζεται για τις 25 Μαΐου 2026, με εισαγωγή στο Euro MTF του Χρηματιστηρίου Λουξεμβούργου.

Η συνολική ζήτηση για την έκδοση άγγιξε τα 2,7 δισ. ευρώ, με υπερκάλυψη περίπου 3,9 φορές, επιτρέποντας στην Eurobank να μειώσει το πιστωτικό περιθώριο από 125 μονάδες βάσης στην αρχική ενδεικτική προσφορά σε 97 μ.β. Η διαδικασία προσέλκυσε πάνω από 90 ξένους επενδυτές με σημαντική γεωγραφική διασπορά.

Σύμφωνα με την τράπεζα, οι ξένοι επενδυτές αντιπροσωπεύουν περίπου το 91% του βιβλίου προσφορών, με κυριότερες συμμετοχές από:

Ηνωμένο Βασίλειο και Ιρλανδία: 32%

Γερμανία, Αυστρία, Ελβετία: 21%

Βέλγιο, Ολλανδία, Λουξεμβούργο: 13%

Γαλλία: 12%

Όσον αφορά στον τύπο επενδυτών: 58% σε Διαχειριστές Κεφαλαίων (Asset Managers), 18% σε Τράπεζες και Private Banks, 13% σε Ασφαλιστικά και Συνταξιοδοτικά Ταμεία, και 9% σε Οργανισμούς Εναλλακτικών Επενδύσεων (Hedge Funds).

Τα κεφάλαια θα στηρίξουν τη στρατηγική της Eurobank για τη διασφάλιση της συμμόρφωσης με τις ελάχιστες απαιτήσεις ιδίων κεφαλαίων και επιλέξιμων υποχρεώσεων (MREL) και θα διατεθούν για γενικούς επιχειρηματικούς σκοπούς του Ομίλου.

Οι συντονιστές της έκδοσης ήταν οι BNP Paribas, Deutsche Bank, Goldman Sachs, IMI – Intesa Sanpaolo, Jefferies και Nomura.

