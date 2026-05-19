Με αφορμή το 5ο ICPAC Mediterranean Finance Summit, που διοργανώνει ο ΣΕΛΚ, με ηγέτες του χρηματοπιστωτικού τομέα της Μεσογείου στις 21 και 22 Μαΐου, ο CEO της SKAG, Θοδωρής Σκαγιάς, ανέλυσε στον «Φ» τις βασικές προκλήσεις και ευκαιρίες της περιοχής.

Όπως εξήγησε, η αβεβαιότητα, οι γεωπολιτικές εντάσεις και η ταχύτητα της τεχνολογικής αλλαγής απαιτούν από τις επιχειρήσεις όχι μόνο πρόσβαση σε κεφάλαια για ανάπτυξη, αλλά και μετασχηματισμό.

Η SKAG, όπως σημειώνει, επενδύει στον ψηφιακό μετασχηματισμό, στη διαφοροποίηση προϊόντων και σε νέες λύσεις για να παραμένει ανταγωνιστική. Όπως σημειώνει ο κ. Σκαγιάς, το συνέδριο προσφέρει πλατφόρμα διαλόγου και συνεργασιών, προωθώντας πρακτικές ιδέες για κοινές επενδύσεις, χρηματοδοτήσεις για πράσινο και ψηφιακό μετασχηματισμό, και διασυνοριακές συνεργασίες. Η Κύπρος, καταλήγει, με στρατηγική θέση και ευρωπαϊκό θεσμικό πλαίσιο, μπορεί να ενισχύσει τη διεθνοποίηση των επιχειρήσεων και να συνδέσει παραδοσιακούς κλάδους με καινοτομία και τεχνολογία.

–Ποιες είναι οι κύριες προκλήσεις που αντιμετωπίζει σήμερα ο χρηματοπιστωτικός τομέας στην περιοχή της Μεσογείου και πώς πιστεύετε ότι το 5ο ICPAC Mediterranean Finance Summit μπορεί να συμβάλει στην επίλυσή τους;

Οι βασικές προκλήσεις του χρηματοπιστωτικού τομέα στη Μεσόγειο συνδέονται με την αβεβαιότητα, το αυξημένο κόστος χρήματος, τις γεωπολιτικές εντάσεις, την ανάγκη για περισσότερη διαφάνεια και την ταχύτητα της τεχνολογικής αλλαγής. Παράλληλα, οι επιχειρήσεις χρειάζονται πρόσβαση σε κεφάλαια, όχι μόνο για ανάπτυξη, αλλά και για μετασχηματισμό.

Το 5ο ICPAC Mediterranean Finance Summit μπορεί να λειτουργήσει ως πλατφόρμα ουσιαστικού διαλόγου, φέρνοντας στο ίδιο τραπέζι επιχειρήσεις, θεσμούς, επενδυτές και συμβούλους. Η αξία τέτοιων διοργανώσεων είναι ότι δεν μένουν στη θεωρία. Δημιουργούν σχέσεις, ανταλλαγή εμπειριών και πρακτικές ιδέες για το πώς η περιοχή μπορεί να γίνει πιο ανταγωνιστική, πιο εξωστρεφής και πιο ανθεκτική. Ειδικά σε μια περίοδο που οι αποφάσεις πρέπει να λαμβάνονται γρήγορα αλλά και υπεύθυνα, ο διάλογος μεταξύ των χωρών της Μεσογείου είναι απαραίτητος, γιατί πολλά από τα προβλήματα είναι κοινά και απαιτούν συντονισμένες απαντήσεις.

–Ως CEO της SKAG, ποια είναι τα πιο σημαντικά στρατηγικά βήματα που λαμβάνει η εταιρεία σας για να παραμείνει ανταγωνιστική σε μια συνεχώς εξελισσόμενη χρηματοπιστωτική αγορά;

Η SKAG είναι μια ελληνική βιομηχανική εταιρεία με ιστορία από το 1956, αλλά σήμερα λειτουργεί με βλέμμα στο μέλλον. Για να παραμείνουμε ανταγωνιστικοί, επενδύουμε σε τρεις βασικούς άξονες.

Πρώτον, στον ψηφιακό μετασχηματισμό της παραγωγής και των λειτουργιών μας.

Δεύτερον, στη διαφοροποίηση, ώστε να μη βασιζόμαστε μόνο στην τιμή, αλλά στην ποιότητα, την ταχύτητα, την ευελιξία και την αξία που δημιουργούμε για τον πελάτη.

Τρίτον, στην ανάπτυξη νέων λύσεων, όπως το SKAG PRINT, που μας επιτρέπει να προσφέρουμε προσωποποιημένες εφαρμογές, premium εκτυπώσεις, υλικά marketing και χάρτινη συσκευασία.

Παράλληλα, δίνουμε μεγάλη έμφαση στη χρηματοοικονομική πειθαρχία, στη σωστή διαχείριση κόστους και στη δημιουργία μιας εταιρείας που μπορεί να προσαρμόζεται χωρίς να χάνει την ταυτότητά της. Σε ένα περιβάλλον όπου οι αγορές αλλάζουν συνεχώς, αυτό είναι κρίσιμο.

–Ποιες είναι οι τάσεις που αναμένετε να κυριαρχήσουν στον τομέα των χρηματοοικονομικών υπηρεσιών τα επόμενα χρόνια και ποιος είναι ο ρόλος της Κύπρου ως κόμβος για τις διεθνείς επενδύσεις;

Τα επόμενα χρόνια θα κυριαρχήσουν η τεχνητή νοημοσύνη, η αυτοματοποίηση, η κανονιστική συμμόρφωση, τα ESG κριτήρια, η κυβερνοασφάλεια και η ανάγκη για ταχύτερη, πιο αξιόπιστη πληροφόρηση στη λήψη αποφάσεων.

Οι χρηματοοικονομικές υπηρεσίες δεν θα κρίνονται μόνο από την πρόσβαση σε κεφάλαιο, αλλά από το πόσο αποτελεσματικά μπορούν να υποστηρίξουν την ανάπτυξη, τη διαχείριση ρίσκου και τη διεθνοποίηση των επιχειρήσεων. Η Κύπρος έχει σημαντικό ρόλο να διαδραματίσει, καθώς διαθέτει γεωγραφική θέση, ανθρώπινο κεφάλαιο, ευρωπαϊκό θεσμικό πλαίσιο και εμπειρία στις διεθνείς υπηρεσίες.

Μπορεί να λειτουργήσει ως γέφυρα μεταξύ Ευρώπης, Μέσης Ανατολής και ευρύτερης Μεσογείου, αρκεί να συνεχίσει να επενδύει σε αξιοπιστία, διαφάνεια, τεχνολογία και καινοτομία. Αυτό θα είναι το πραγματικό ανταγωνιστικό της πλεονέκτημα.

–Ποια είναι η άποψή σας για την ψηφιοποίηση του χρηματοπιστωτικού τομέα και πώς η τεχνολογία μπορεί να ενισχύσει τις δυνατότητες των επιχειρήσεων στην περιοχή της Μεσογείου;

Η ψηφιοποίηση δεν είναι πλέον επιλογή. Είναι προϋπόθεση ανταγωνιστικότητας. Στον χρηματοπιστωτικό τομέα, η τεχνολογία μπορεί να βελτιώσει την ταχύτητα, την ακρίβεια, τη συμμόρφωση και την εμπειρία του πελάτη. Για τις επιχειρήσεις της Μεσογείου, όμως, το πιο σημαντικό είναι ότι η τεχνολογία μειώνει αποστάσεις. Μια εταιρεία μπορεί να έχει καλύτερη πληροφόρηση, καλύτερο forecasting, πιο γρήγορη πρόσβαση σε χρηματοδοτικά εργαλεία και πιο αποτελεσματική διαχείριση κόστους και ρίσκου.

Στη SKAG το βλέπουμε πρακτικά: η τεχνολογία δεν αντικαθιστά τη στρατηγική σκέψη, αλλά την ενισχύει. Το ζητούμενο δεν είναι να ψηφιοποιήσουμε απλώς παλιές διαδικασίες, αλλά να ξανασχεδιάσουμε τον τρόπο με τον οποίο δημιουργούμε αξία. Η τεχνητή νοημοσύνη, ειδικά, μπορεί να γίνει ένας πολύ ισχυρός σύμμαχος, εφόσον χρησιμοποιηθεί με σωστή κρίση, δεδομένα και ξεκάθαρο επιχειρηματικό σκοπό.

–Με το 5ο ICPAC Mediterranean Finance Summit να συγκεντρώνει ηγέτες του κλάδου, ποιες είναι οι σημαντικότερες ευκαιρίες που βλέπετε για συνεργασία και ανάπτυξη στον τομέα των χρηματοοικονομικών στην περιοχή μας;

Η μεγαλύτερη ευκαιρία βρίσκεται στη συνεργασία. Η Μεσόγειος έχει επιχειρηματικότητα, ταλέντο, βιομηχανία, υπηρεσίες, τουρισμό, ενέργεια και στρατηγική γεωγραφία. Αυτό που χρειάζεται είναι περισσότερες γέφυρες μεταξύ κεφαλαίων, επιχειρήσεων και τεχνογνωσίας.

Βλέπω σημαντικές ευκαιρίες σε κοινές επενδύσεις, σε χρηματοδοτήσεις για πράσινο και ψηφιακό μετασχηματισμό, σε διασυνοριακές συνεργασίες και σε πιο στενή σύνδεση μεταξύ παραδοσιακών κλάδων και νέας τεχνολογίας.

Χρειαζόμαστε επίσης περισσότερη πρακτικότητα: λιγότερη θεωρία και περισσότερα εφαρμόσιμα εργαλεία για τις επιχειρήσεις που θέλουν να μεγαλώσουν, να εξάγουν και να καινοτομήσουν. Για εμένα, η ανάπτυξη στην περιοχή μας δεν θα έρθει μόνο από μεγαλύτερες αγορές, αλλά από πιο έξυπνες συνεργασίες. Το Summit μπορεί να βοηθήσει ακριβώς εκεί: να μετατρέψει τον διάλογο σε εμπιστοσύνη και την εμπιστοσύνη σε πράξη.