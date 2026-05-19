Στην Ελλάδα εντοπίζονται περίπου 800.000 κενά σπίτια, αντιστοιχώντας στο 12% του συνολικού αποθέματος κατοικιών, σύμφωνα με στοιχεία που παρουσίασε η Μαντώ Ζησοπούλου, Διευθύντρια Στεγαστικής Πολιτικής του Υπουργείου Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας, στο πλαίσιο του Real Estate Forum της 6ης Real Estate Expo στο Metropolitan Expo.

Η ανάλυση δείχνει ότι μεγάλο μέρος των κενών κατοικιών βρίσκεται σε περιοχές εκτός αστικών κέντρων, όπως το Νοτιοανατολικό Αιγαίο και τα Ιόνια νησιά, ενώ τα αστικά κέντρα αντιμετωπίζουν τη μεγαλύτερη πίεση από τη στεγαστική κρίση. Η ενεργοποίηση των κενών ακινήτων θεωρείται βασικό σκέλος αντιμετώπισης της κρίσης, πριν αναζητηθούν νέα μέτρα, όπως η κατασκευή νέων κατοικιών.

Σύμφωνα με την κα. Ζησοπούλου, το 22% των κενών κατοικιών κατασκευάστηκε πριν το 1960, ενώ το 1/3 χτίστηκε μεταξύ 1960–1980. Συνολικά, το 80% είναι ηλικίας άνω των 25 ετών, γεγονός που καθιστά αναγκαία τη χρήση κεφαλαίων για ανακαινίσεις. Το πρόγραμμα «Ανακαινίζω-Νοικιάζω» θα αποτελέσει τον οδηγό για τη δημιουργία ενός νέου, μεγαλύτερου προγράμματος ήπιων ανακαινίσεων ύψους 500 εκατ. ευρώ.

Η Λένα Κοντογεώργου, πρόεδρος του Συμβολαιογραφικού Συλλόγου Αθηνών, Πειραιώς, Αιγαίου και Δωδεκανήσου, επισήμανε ότι σημαντικό εμπόδιο για την αξιοποίηση των κενών ακινήτων είναι οι πολεοδομικές τακτοποιήσεις και τα κληρονομικά ζητήματα. Με τις επικείμενες αλλαγές στο κληρονομικό δίκαιο, οι κληρονόμοι θα μπορούν να ορίζουν έναν δικαιούχο για την πλήρη διαχείριση της ακίνητης περιουσίας, ενώ οι υπόλοιποι θα λαμβάνουν χρηματική αποζημίωση, διευκολύνοντας την εισαγωγή των ακινήτων στην αγορά.

Ταυτόχρονα, το 60% των κενών κατοικιών στον Δήμο Αθηναίων ανήκει σε ιδιώτες, ενώ το υπόλοιπο 40% ανήκει σε δημόσιο τομέα, ασφαλιστικά ταμεία και ιδρύματα, πολλά εκ των οποίων δεν είναι πλήρως καταγεγραμμένα ή διαθέσιμα λόγω νομικών και τεχνικών εκκρεμοτήτων. Η BluPeak Estate Analytics επισημαίνει ότι μόνο το 25% των δημόσιων ακινήτων έχει καταγραφεί, περιορίζοντας την ορατότητα και τη δυνατότητα αξιοποίησής τους.

Στην επόμενη φάση, η τεχνική καταλληλότητα των ακινήτων μειώνει το διαθέσιμο απόθεμα στο 14%, καθώς πολλά ακίνητα χρειάζονται παρεμβάσεις ή δεν μπορούν να διατεθούν άμεσα. Ακίνητα με ασάφεια στο ιδιοκτησιακό καθεστώς, εκκρεμότητες στο Κτηματολόγιο ή ελλιπή τεχνικά στοιχεία είναι θεωρητικά καταγεγραμμένα αλλά πρακτικά ανενεργά, υπογραμμίζεται στην ανάλυση.

Πηγή: capital.gr,Νίκος Ρουσάνογλου