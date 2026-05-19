Ευρείας κλίμακας άσκηση ετοιμότητας θα διεξαχθεί την Πέμπτη 21 Μαΐου 2026, μεταξύ των ωρών 10:00 και 11:00, στις οδούς Φώτη Πίττα και Μυκηνών στη Λευκωσία, στον πύργο Labs Tower, από την Πυροσβεστική Υπηρεσία και την Αστυνομία Κύπρου.

Σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση πρόκειται για μια εξειδικευμένη άσκηση σε ψηλό κτήριο στην Κύπρο και αναδεικνύει την ανάγκη στενής και συνεχούς συνεργασίας μεταξύ ιδιωτικού τομέα και σωμάτων ασφαλείας. Η άσκηση περιλαμβάνει ολική εκκένωση του κτηρίου, με ταυτόχρονο κλείσιμο των οδών που το περιβάλλουν.

Στην ανακοίνωση, αναφέρεται ότι «η επιλογή του Labs Tower για υλοποίηση της άσκησης οφείλεται στην άριστη επαγγελματική σχέση που διατηρεί η Διεύθυνση με τις υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης, καθώς και στα υπερσύγχρονα συστήματα ασφαλείας και πυρόσβεσης που διαθέτει το κτήριο. Στην άσκηση θα πάρουν μέρος ειδικά εξοπλισμένα οχήματα και προσωπικό της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας και της Αστυνομίας, με ενέργειες όπως η απομάκρυνση ενοίκων και η διάσωση τραυματιών».

Σύμφωνα με την εταιρεία διαχείρισης του κτηρίου «η δράση αυτή εντάσσεται στο πλαίσιο της εταιρικής κοινωνικής ευθύνης του Labs Tower, συμβάλλοντας ενεργά στην ενίσχυση της δημόσιας ασφάλειας και στην παροχή τεχνογνωσίας στα σώματα ασφαλείας της χώρας και αναδεικνύει την τεράστια σημασία που αποδίδει η Διεύθυνση του πύργου στα θέματα υγείας και ασφάλειας, για απόλυτη προστασία και ευημερία των ενοίκων μας».

Στόχος, όπως αναφέρεται, είναι ο «εκσυγχρονισμός των συστημάτων αντιμετώπισης εκτάκτων περιστατικών. Η άσκηση προσφέρει το απαραίτητο έδαφος για τον σχεδιασμό, την εκπαίδευση και την άρτια εκτέλεση επιχειρήσεων σε σενάρια έκτακτης ανάγκης σε πολυώροφα κτήρια».

«Η πρωτοβουλία αυτή αποτελεί απόδειξη της δέσμευσής μας για τη δημιουργία ενός ασφαλούς περιβάλλοντος, όχι μόνο για το Labs Tower αλλά και για την ευρύτερη κοινωνία», αναφέρει η Διεύθυνση του κτηρίου. «Επενδύουμε στην πρόληψη και στην άρτια εκπαίδευση, αναγνωρίζοντας τις ανάγκες που δημιουργεί η νέα αρχιτεκτονική πραγματικότητα της Κύπρου», καταλήγει στην ανακοίνωση της η εταιρεία.