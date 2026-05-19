Υποχωρούν σήμερα οι τιμές του πετρελαίου στον απόηχο της αποκάλυψης του Ντόναλντ Τραμπ ότι ανέβαλε μια προγραμματισμένη στρατιωτική επίθεση στο Ιράν, κατόπιν αιτημάτων βασικών ηγετών της Μέσης Ανατολής, μετριάζοντας τους φόβους για μια επικείμενη κλιμάκωση που θα μπορούσε να διαταράξει την παγκόσμια προσφορά αργού πετρελαίου.

Σε αυτό το κλίμα, το αργό πετρέλαιο WTI και συγκεκριμένα το συμβόλαιο παράδοσης Ιουνίο υποχωρεί κατά 0,44% στα 108,18 δολάρια ανά βαρέλι.

Το συμβόλαιο brent παραδόσεως Ιουλίου χάνει 1,61% στα 110,29 δολάρια ανά βαρέλι.

Πριν από τα σχόλιά του στο Truth Social, υπήρχαν ελάχιστες δημόσιες ενδείξεις ότι η Ουάσινγκτον προετοιμάζει επικείμενη στρατιωτική δράση εναντίον του Ιράν, η οποία ουσιαστικά θα τερματίσει μια εύθραυστη εκεχειρία που επιτεύχθηκε στις 8 Απριλίου.

Νωρίτερα τη Δευτέρα, ο Τραμπ δήλωσε στην New York Post ότι το Ιράν γνωρίζει “τι θα συμβεί σύντομα”, αν και δεν έδωσε περισσότερες λεπτομέρειες.

