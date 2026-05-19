Το Κρατικό Αρχείο Κύπρου σήκωσε το βάρος, φιλοξένησε και διοργάνωσε τις συνεδριάσεις της Ευρωπαϊκής Ομάδας Αρχείων και του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Εθνικών Αρχειοφυλάκων. Οι εργασίες πραγματοποιήθηκαν, στο πλαίσιο της κυπριακής Προεδρίας του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ) 2026. Στο επίκεντρο οι σύγχρονες προκλήσεις του αρχειακού τομέα, όπως η τεκμηρίωση κρίσεων, η διασφάλιση ανοικτής πρόσβασης στα αρχεία και η ανάπτυξη «πράσινων αρχείων» με στόχο τον περιορισμό του περιβαλλοντικού αποτυπώματος.

Στις 8 Μαΐου πραγματοποιήθηκε το 51ο Συνέδριο του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Εθνικών Αρχειοφυλάκων, στη διάρκεια του οποίου αναδείχθηκε ο καθοριστικός ρόλος των αρχείων στη διατήρηση της ιστορικής μνήμης και της πολιτιστικής κληρονομιάς της Ευρώπης. Η σύναξη ήταν και χρήσιμη και σημαντική για τους κρατικούς αυτούς φορείς της Ευρώπης. Και κάτι σημαντικό: Η πρόσβαση στα αρχεία θα πρέπει να είναι… λεωφόρος.

