Στον κατάλογο όσων έχουν υιοθετήσει την τρέλα με το «six seven», τη φράση-σύμβολο της Gen-A, μπήκε από το Σάββατο ο Πάπας Λέων. Η κίνηση αναδεικνύει τη διάχυση της κουλτούρας Gen-A και την απήχηση της φράσης σε ποικίλα κοινωνικά και πολιτιστικά στρώματα.

Στην κίνηση που έχει γίνει σήμα κατατεθέν της νεάς γενιάς μύησε τον Ποντίφικα ο Ιταλός ιερέας – και εξαιρετικά ενεργός στα social media – Ρομπέρτο Φίσερ.

Αφορμή αποτέλεσε η επίσκεψη μιας ομάδας παιδιών στο Βατικανό που όταν είδαν τον Πάπα Λέοντα του έκαναν τη χαρακτηριστική κίνηση φωνάζοντας όλα μαζί «six seven».

Αν και αρχικά ο προκαθήμενος της Ρωμαιοκαθολικής Εκκλησίας φάνηκε να σαστίζει από μια κίνηση που μοιάζει – και είναι – χωρίς περιεχόμενο, αφού ρώτησε τον Ιταλό ιερέα «τι είναι αυτό;», τελικά υπέκυψε και την αναπαρήγαγε προς μεγάλη χαρά των παιδιών.

