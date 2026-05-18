Με τον πιο έντονο τρόπο καταδικάζει το ΕΛΑΜ τις πρόσφατες επιθέσεις σε επιτελεία υποψηφίων του και τους βανδαλισμούς στις προεκλογικές πινακίδες της παράταξης.

Σύμφωνα με το ΕΛΑΜ, το φωτογραφικό υλικό που συνοδεύει τη σχετική ανακοίνωση «μιλά από μόνο του» και καταδεικνύει την έκταση των βανδαλισμών.

«Αλήθεια τι θα έλεγαν όσοι σήμερα σιωπούν, αν αυτές οι φασιστικές συμπεριφορές στρεφόταν εναντίον τους; Πού είναι όλοι αυτοί οι λαλίστατοι που καθημερινά αναζητούν ένα κόμμα ή μια τελεία για να μας πουν ότι υποκινούμε τάχα το μίσος επειδή προβάλουμε δημοκρατικά τις θέσεις μας;», διερωτάται το κόμμα.

«Ένα να ξέρουν. Ότι και να κάνουν, όση μπογιά και αν καταναλώσουν, όσο μίσος και ρατσισμό και αν εκκρίνουν, δεν πρόκειται να μας φιμώσουν», προσθέτει.

«Τους έχει κυριεύσει βλέπετε ο πανικός. Το μήνυμά μας, φτάνει καθημερινά σε όλο και περισσότερο κόσμο. Το ποτάμι γίνεται χείμαρρος και θα κατακλύσει την Κύπρο στις 24/05. Αναμένουμε από τις αρμόδιες αρχές την άμεση διερεύνηση των περιστατικών και την τιμωρία των υπευθύνων», καταλήγει.