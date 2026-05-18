Ξεκινά η δεύτερη φάση του πιλοτικού σταδίου του ευρωπαϊκού έργου για τη διαχείριση φαρμακευτικών υγρών αποβλήτων

Η πιλοτική μονάδα του ευρωπαϊκού έργου LIFE Pharma-Detox μεταφέρθηκε επιτυχώς στο εργοστάσιο της Medochemie στην Ολλανδία, σηματοδοτώντας την έναρξη της δεύτερης φάσης του πιλοτικού σταδίου του έργου.

Η μεταφορά της μονάδας στις εγκαταστάσεις FAL της Medochemie αποτελεί σημαντικό ορόσημο στην εξέλιξη του έργου, καθώς το σύστημα θα λειτουργήσει πλέον υπό πραγματικές βιομηχανικές συνθήκες, σε διαφορετικό περιβάλλον φαρμακευτικής παραγωγής. Στόχος της νέας αυτής φάσης είναι η περαιτέρω αξιολόγηση της απόδοσης της τεχνολογίας, η επαλήθευση της αποτελεσματικότητάς της στην επεξεργασία υγρών αποβλήτων που περιέχουν δραστικές φαρμακευτικές ουσίες και η ενίσχυση της δυνατότητας ευρύτερης εφαρμογής της σε ευρωπαϊκή κλίμακα.

Το LIFE Pharma-Detox είναι μια τετραετής ευρωπαϊκή συνεργασία, η οποία συντονίζεται από τη Medochemie και συγχρηματοδοτείται από το Πρόγραμμα LIFE της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Το έργο φέρνει κοντά πέντε εταίρους από τέσσερις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, συνδυάζοντας τη βιομηχανική εμπειρία με την επιστημονική τεχνογνωσία και την εξειδίκευση σε βιώσιμες περιβαλλοντικές τεχνολογίες.

Στην κοινοπραξία συμμετέχουν η Medochemie από την Κύπρο ως συντονιστής εταίρος, το Πανεπιστήμιο Aarhus από τη Δανία, με εξειδίκευση σε βιώσιμες τεχνολογίες, η εταιρεία NEVIS, Novel Environmental Solutions S.A από την Ελλάδα, με εμπειρία σε περιβαλλοντικά πιλοτικά έργα, το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο μέσω της Μονάδας Περιβαλλοντικής Επιστήμης και Τεχνολογίας, καθώς και το Università di Catania από την Ιταλία, με τεχνογνωσία στη χημική μηχανική και τη βιομηχανική βιωσιμότητα.

Στον πυρήνα του έργου βρίσκεται η ανάπτυξη και εφαρμογή ενός καινοτόμου συστήματος επεξεργασίας φαρμακευτικών υγρών αποβλήτων, με στόχο την ασφαλή απομάκρυνση δραστικών φαρμακευτικών ουσιών πριν από την απόρριψή τους στο περιβάλλον. Η παρουσία τέτοιων ουσιών στα υδάτινα οικοσυστήματα αποτελεί μια από τις σύγχρονες περιβαλλοντικές προκλήσεις που συνδέονται με τη φαρμακευτική παραγωγή και απαιτεί προηγμένες, αξιόπιστες και εφαρμόσιμες λύσεις.

Κατά τη δεύτερη φάση του πιλοτικού σταδίου, η μονάδα θα επεξεργάζεται λύματα παραγωγής που περιέχουν δραστικές φαρμακευτικές ουσίες, επιτρέποντας στους εταίρους του έργου να αξιολογήσουν την απόδοση του συστήματος σε πραγματικό περιβάλλον λειτουργίας. Η δοκιμή της τεχνολογίας σε διαφορετική παραγωγική εγκατάσταση αποτελεί ουσιαστικό βήμα για την τεχνική επικύρωση του συστήματος και για την εκτίμηση της δυνατότητας προσαρμογής και κλιμάκωσής του σε άλλες φαρμακευτικές μονάδες στην Ευρώπη.

Μετά την ολοκλήρωση της φάσης λειτουργίας στην Ολλανδία, η πιλοτική μονάδα θα επιστρέψει στην Κύπρο, προκειμένου να συνεχίσει τη λειτουργία της στις εγκαταστάσεις της Medochemie.