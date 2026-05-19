Πολλοί ηγέτες θεωρούν την υποβολή εκθέσεων βιωσιμότητας ως ένα αναγκαίο κόστος κανονιστικής συμμόρφωσης, το οποίο όμως μπορεί να παρουσιάσει σημαντικές προκλήσεις. Καθώς οι επιχειρήσεις αναπτύσσουν τις δυνατότητές τους να ανταποκριθούν στις αυξανόμενες απαιτήσεις για δεδομένα και αναφορές, πολλές διαπιστώνουν ότι τα ίδια εργαλεία που χρησιμοποιούν για την πλοήγησή τους στο πολύπλοκο κανονιστικό περιβάλλον – όπως η τεχνογνωσία πολιτικής, η ενσωμάτωση τεχνολογίας και τα δεδομένα έτοιμα για διασφάλιση – μπορούν ταυτόχρονα να μειώσουν το κόστος, να αποκαλύψουν ευκαιρίες εσόδων και να ενισχύσουν το ανταγωνιστικό τους πλεονέκτημα.

Ένας διαρκώς μεταβαλλόμενος στόχος

Η υποβολή εκθέσεων βιωσιμότητας δεν είναι μια απλή λίστα ελέγχου, αλλά ένας διαρκώς μεταβαλλόμενος στόχος, με την πολυπλοκότητα των κανονισμών να αυξάνεται συνεχώς. Η Οδηγία της ΕΕ για την Αναφορά Εταιρικής Βιωσιμότητας (Corporate Sustainability Reporting Directive, CSRD) για παράδειγμα απαιτεί εκατοντάδες δηλώσεις και εκτενή συλλογή δεδομένων, ενώ άλλες οδηγίες και μηχανισμοί επιβάλλουν προσαρμογές σε τιμές και έλεγχο τιμών άνθρακα, ανάμεσα σε άλλα. Παράλληλα, το πολιτικό πλαίσιο αλλάζει συνεχώς, με αποτέλεσμα τα πρότυπα να μην παραμένουν στατικά για μεγάλο χρονικό διάστημα. Αυτό αυξάνει την πιθανότητα και το κόστος λαθών, με κίνδυνο να συμπεριλαμβάνονται ανακρίβειες στις αναφορές, οδηγώντας σε μη συμμόρφωση, πιθανή βλάβη της φήμης και οικονομικές απώλειες.

Το κενό δυνατοτήτων και η σημασία των συμβούλων

Πολλοί οργανισμοί δεν διαθέτουν τις απαραίτητες ικανότητες για να ανταποκριθούν στις απαιτήσεις υποβολής εκθέσεων βιωσιμότητας: επαρκή γνώση διαφόρων πολιτικών και κανονισμών, ενσωμάτωση της τεχνολογίας και δεδομένα έτοιμα για υποβολή. Σαν αποτέλεσμα, πολλές εταιρείες στρέφονται σε εξειδικευμένους εξωτερικούς συνεργάτες για να εξασφαλίσουν τις απαραίτητες δεξιότητες και να καλύψουν το κενό.

Η δημιουργία εσωτερικών ομάδων συχνά περιορίζεται σε «ομάδες συμμόρφωσης» που επικεντρώνονται στη συμπλήρωση εντύπων και στη συλλογή στοιχείων, χωρίς τη γνώση για στρατηγική αξιοποίηση των δεδομένων για την εξαγωγή συμπερασμάτων και τη λήψη καλύτερων και ταχύτερων αποφάσεων, κάτι που προσφέρουν οι σύμβουλοι. Οι σύμβουλοι προσεγγίζουν τη συμμόρφωση σε θέματα βιωσιμότητας με έμφαση στην τεχνολογία και τη βιώσιμη ανάπτυξη. Επιτυγχάνουν μείωση του φόρτου εργασίας αξιοποιώντας τεχνολογία και τεχνητή νοημοσύνη, ενώ στο επίκεντρο βρίσκεται η υποστήριξη των πελατών στη διαχείριση των δεδομένων με στόχο τη μείωση κανονιστικών κινδύνων, την αύξηση κέρδους, τη βελτίωση προϊόντων και την ενίσχυση της ανθεκτικότητας.

Τεχνητή νοημοσύνη: για απλή υποστήριξη μέχρι προηγμένη ανάλυση

Η ενσωμάτωση της τεχνητής νοημοσύνης σε όλη τη διαδικασία αναφοράς είναι κρίσιμη. Σε βασικό επίπεδο, μπορεί να σαρώσει λογαριασμούς κοινής ωφέλειας, να εντοπίσει και να ενημερώσει για πιθανά κενά. Σε πιο προχωρημένο επίπεδο, μπορεί να αναλύσει δορυφορικές εικόνες για να αποδείξει, για παράδειγμα, ότι οι πηγές εφοδιασμού δεν καταπατούν τα δάση, πληροφορίες που στη συνέχεια επικυρώνουν οι σύμβουλοι. Ο συνδυασμός αυτοματισμού και διασφάλισης που προσφέρουν οι σύμβουλοι επιταχύνει την υποβολή εκθέσεων και αυξάνει την αξιοπιστία, ένα πλεονέκτημα που λίγες εταιρείες μπορούν να επιτύχουν μόνες τους.

Από τη συμμόρφωση στις επιχειρηματικές αποφάσεις

Η πραγματική αλλαγή συμβαίνει όταν τα δεδομένα βιωσιμότητας βγαίνουν από τα σιλό των οργανισμών και ενσωματώνονται στις βασικές επιχειρηματικές αποφάσεις. Για παράδειγμα, η επιλογή στην παραγωγή ανάμεσα σε προϊόντα με διαφορετικό κόστος και αποτύπωμα άνθρακα μπορεί να επηρεάσει σημαντικά την κερδοφορία και την εικόνα μιας εταιρείας, και αποτελεί σημαντικό παράγοντα στην εκτίμηση κερδών και ζημιών. Επιπλέον, η διαδικασία συλλογής δεδομένων μπορεί να αποκαλύψει ευκαιρίες εξοικονόμησης κόστους μέσω της κυκλικότητας, όπως η επαναχρησιμοποίηση υλικών και η βελτιστοποίηση της εφοδιαστικής αλυσίδας.

Σε όλη αυτή την προσπάθεια, η τεχνητή νοημοσύνη δεν αντικαθιστά, αλλά ενισχύει την ανθρώπινη νοημοσύνη, υποβοηθώντας τον άνθρωπο να μετατρέψει τα δεδομένα βιωσιμότητας σε αποφάσεις που μπορούν να μειώσουν τον κίνδυνο, να προωθήσουν την ανάπτυξη και να επιτύχουν μεγαλύτερο αντίκτυπο. Γι’ αυτό, οικονομικοί διευθυντές, υπεύθυνοι της εφοδιαστικής αλυσίδας και επικεφαλής επιχειρηματικών μονάδων – και όχι μόνο οι υπεύθυνοι συμμόρφωσης – αναγνωρίζουν πλέον την αναφορά βιωσιμότητας ως ευκαιρία και εργαλείο ανάπτυξης και βελτίωσης κέρδους.

Οι εξελίξεις και οι προοπτικές για το μέλλον

Οι κανονισμοί και τα πλαίσια συμμόρφωσης που εξελίσσονται και αλλάζουν συνεχώς διαδραματίζουν ήδη σημαντικό ρόλο, και παρά τις νομοθετικές προσαρμογές όπως η πρόταση Omnibus της ΕΕ, οι απαιτήσεις υποβολής εκθέσεων βιωσιμότητας αποτελούν αντικείμενο συζήτησης. Η CSRD, για παράδειγμα, θεσπίζει ένα πλαίσιο για την υποβολή εκθέσεων εταιρικής βιωσιμότητας που προάγει τη διαφάνεια και ωθεί τις επιχειρήσεις να προχωρήσουν πέρα από την απλή αναφορά, σημειώνοντας ουσιαστική πρόοδο σε δράσεις και προγράμματα βιωσιμότητας. Η έκθεση αυτή εντέλει γίνεται ένα εργαλείο που υποστηρίζει την ανάπτυξη, τη μείωση κόστους και ενισχύει την ανθεκτικότητα.

Όπως αποκάλυψε και η Έκθεση 2025 C-suite Sustainability Report της Deloitte, το 83% των συμμετεχόντων ήδη αύξησαν τις επενδύσεις τους στη βιωσιμότητα τον τελευταίο χρόνο, ενώ το 40% μετασχηματίζει το επιχειρηματικό του μοντέλο ώστε να θέσει τη βιωσιμότητα στο επίκεντρο, με στόχο την επίτευξη ανταγωνιστικού πλεονεκτήματος. Η μετατροπή της υποβολής εκθέσεων βιωσιμότητας από υποχρέωση σε στρατηγική ευκαιρία αποτελεί το κλειδί για την ανταγωνιστικότητα και την ανθεκτικότητα των επιχειρήσεων στο μέλλον.