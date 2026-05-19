Μετά τις αποφάσεις που λήφθηκαν την περασμένη Παρασκευή στο Προεδρικό Μέγαρο έπεσαν οι τόνοι από τους φορείς της Λάρνακας, αναφορικά με τις αναπτύξεις σε λιμάνι και μαρίνα. Πλέον όλοι αναμένουν τον Ιούνιο, μήνα κατά τον οποίο η Αρχή Λιμένων Κύπρου (ΑΛΚ) θα παρουσιάσει οδικό χάρτη για αναπτύξεις στις δύο υποδομές, στον χερσαίο χώρο, καθώς και πλάνο για ενοποίηση του παραλιακού μετώπου των Φοινικούδων και αυτού των πρώην διυλιστηρίων. Στο ενδιάμεσο αναμένεται να πραγματοποιηθούν συναντήσεις με την ΑΛΚ, προκειμένου να κοινοποιηθούν τα θέλω της Λάρνακας για τον χερσαίο χώρο των 50.000 τ.μ. που θα διατεθεί για αστικές αναπτύξεις.

Μέχρι στιγμής δεν είναι γνωστό το κόστος των έργων που θα εκτελεστούν, ούτε το πότε, κάτι που αναμένεται να ξεκαθαρίσει τον Ιούνιο από την ΑΛΚ, η οποία διαβεβαιώνει πως έχει τους πόρους για τις αναπτύξεις, που θα γίνουν τμηματικά.

Σ’ ό,τι αφορά στο λιμάνι, η ΑΛΚ, στη βάση και της μελέτης του Υπερταμείου της Ελλάδας, θα εκτελέσει βελτιωτικά έργα, εκβάθυνση του χώρου του λιμένα και αναδιάταξη του χερσαίου χώρου, ώστε να εξυπηρετούνται καλύτερα τα σκάφη. Στόχος είναι η αναβάθμιση του λιμένα σε τουριστικό και διαχειριστή μόνο συμβατών εμπορικών φορτίων. Προτεραιότητα θα δοθεί, όπως ανακοινώθηκε, στην αναβάθμιση του εξοπλισμού σε σχέση με τα οχληρά φορτία για την προστασία της υγείας των πολιτών.

Για τη μαρίνα αναμένονται έργα για ανάπτυξη νέας λεκάνης, με στόχο ν’ αυξηθεί η χωρητικότητά της κατά 200 σκάφη. Στους χερσαίους χώρους θεωρείται βέβαιο πως θα υπάρχει ο Ναυτικός Όμιλος/Συνεδριακό Κέντρο, χώροι εστίασης και εξειδικευμένα καταστήματα, ενώ η Λάρνακα προκρίνει, μεταξύ άλλων, θεματικό πάρκο, καθώς και ξενοδοχείο. Τέλος, αναμένεται να δημιουργηθούν πεζόδρομοι και ποδηλατόδρομοι, οι οποίοι θα ενώσουν τις Φοινικούδες και την περιοχή του δρόμου Δεκέλειας. Σημειώνεται πως το πιθανότερο σενάριο είναι να μην προκηρυχθεί αρχιτεκτονικός διαγωνισμός μόνο για τον Ναυτικό Όμιλο στη μαρίνα, αλλά σε αυτόν να περιληφθεί και η ανάπτυξη των υπόλοιπων χερσαίων χώρων, προκειμένου να υπάρχει κοινός σχεδιασμός.

Την ικανοποίησή του για τις αποφάσεις που λήφθηκαν στη σύσκεψη, υπό τον πρόεδρο της Δημοκρατίας, εξέφρασε τη Δευτέρα το ΕΒΕΛ, σημειώνοντας πως «αποτελούν ένα ουσιαστικό και θετικό βήμα προς την κατεύθυνση της υλοποίησης ενός έργου στρατηγικής σημασίας για τη Λάρνακα και ευρύτερα για την κυπριακή οικονομία». Ξεκαθαρίζει, ωστόσο, «πως η αυστηρή τήρηση των χρονοδιαγραμμάτων αποτελεί βασική προϋπόθεση για την επιτυχία του έργου και για την αποκατάσταση της εμπιστοσύνης της τοπικής κοινωνίας και του επιχειρηματικού κόσμου, μετά τις καθυστερήσεις και τις εξελίξεις των προηγούμενων ετών».