Με πλεόνασμα ύψους ένα δισ. το χρόνο θα βρεθεί από το 2027 το Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων, σε περίπτωση που τεθεί σε εφαρμογή και λειτουργήσει στην εντέλεια το κυβερνητικό σχέδιο. Αυτό βέβαια θα προχωρήσει υπό ορισμένες προϋποθέσεις και με το σενάριο ότι δεν θα προκύψει οποιαδήποτε άλλη εξωτερική αναταραχή, η οποία θα επηρεάσει δυσμενώς τα δημόσια οικονομικά.

Πάντως, τόσο οι κοινωνικοί εταίροι, όσο και οι άμεσα εμπλεκόμενοι, σημειώνουν ότι δεν πρόκειται να συναινέσουν σε κάτι τέτοιο εάν πρώτα:

(α) Δεν ετοιμαστούν και συζητηθούν ενδελεχώς τα απαραίτητα νομοσχέδια.

(β) Δεν καταρτιστεί εκ των προτέρων ο Φορέας Διαχείρισης του Ταμείου, του οποίου θα διασφαλιστεί η ανεξαρτησία από κάθε άποψη.

(γ) Δεν ληφθούν υπόψη όλες οι δικλείδες ασφαλείας, αλλά και οι εξαιρέσεις που ενδεχομένως να πρέπει να τεθούν επί τάπητος, ώστε να μην προκύψει στο μέλλον κίνδυνος για τα δημόσια οικονομικά εξαιτίας των προωθούμενων αλλαγών.

Σύμφωνα με πληροφορίες του «Φ», το σχέδιο της κυβέρνησης σε σχέση με τη δημιουργία ενός Φορέα, ο οποίος θα επενδύει τα πλεονάσματα του Ταμείου Κοινωνικών Ασφαλίσεων, θα προχωρήσει υπό ορισμένες προϋποθέσεις.

Συγκεκριμένα: (1) Το δημόσιο χρέος πρέπει να κυμαίνεται κάτω του 60% του ΑΕΠ. (2) Τα επιτόκια σε σχέση με τον κρατικό δανεισμό να διατηρούνται σε λογικά επίπεδα (δεν έχει υπάρξει ακόμα κατάληξη σε σχέση με το ακριβές ποσοστό). (3) Θα υπάρχει συνεννόηση με το Υπουργείο Οικονομικών και συγκεκριμένα με τον Διαχειριστή Δημόσιου Χρέους, ως προς την πορεία των δημόσιων οικονομικών, ώστε να μην διαταραχθεί η θετική πορεία που ακολουθείται μέχρι σήμερα.

Υπενθυμίζεται ότι την περασμένη βδομάδα, μιλώντας μετά τη συνεδρία του Εργατικού Συμβουλευτικού Σώματος, ο υπουργός Εργασίας Μαρίνος Μουσιούττας έδωσε αρκετές λεπτομέρειες σε σχέση με τον κυβερνητικό σχεδιασμό που αφορά στον νέο τρόπο λειτουργίας και επένδυσης του ΤΚΑ. Ειδικότερα, ο υπουργός Εργασίας ανέφερε μεταξύ άλλων ότι με δεδομένο ότι η κυβέρνηση θα σταματήσει να δανείζεται από το Ταμείο, θα προκύψουν πλεονάσματα της τάξης των 800 εκατομμυρίων τον χρόνο.

Εάν σε αυτά, προστεθεί το ποσό που θα δίνει η κυβέρνηση για την αποπληρωμή του δανεισμού ύψους 12 δις (3 τοις χιλίοις επί του ΑΕΠ κάθε χρόνο. Σήμερα το ποσό μεταφράζεται σε 100-120 εκατομμύρια τον χρόνο), τότε προκύπτει ότι το ποσό που θα έχει στη διάθεση του το Ταμείο πλησιάζει στο ένα δις ετησίως. Άλλωστε, όπως είχε διευκρινίσει και ο Μαρίνος Μουσιούττας, τα 100 εκατομμύρια, συν το πλεόνασμα, θα μπαίνουν απευθείας μέσα στον λογαριασμό του Ταμείου Κοινωνικών Ασφαλίσεων, για ν’ αξιοποιείται, σύμφωνα με τις βέλτιστες πρακτικές και τις συμβουλές επενδυτικών οίκων.

Με βάση την αναλογιστική μελέτη, υπάρχει ένα περιθώριο 40 ετών από το 2026 μέχρι το 2066, μέσα στο οποίο θα αποπληρωθεί πλήρως ο υφιστάμενος δανεισμός των 12 δισ. από το Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων. Μέχρι τότε, αναμένεται να προκύψει ένα απόθεμα της τάξης των 50 – 60 δις, το οποίο θα μπορεί να επενδύεται προς αποκόμιση επενδυτικών κερδών.

Όπως γίνεται αντιληπτό, πρόκειται για ένα ιδιαίτερα φιλόδοξο σχέδιο, το οποίο ωστόσο πρέπει να σχεδιαστεί με μεγάλη προσοχή και να λειτουργήσει στη βάση επαγγελματικών προτύπων, καθώς πρόκειται για λεφτά των εργαζομένων.

Ως εκ τούτου, είναι άκρως σημαντικό να δημιουργηθεί μια λεπτομερέστατη νομοθεσία, η οποία θα διασφαλίζει την απρόσκοπτη λειτουργεία του Ταμείου και ταυτόχρονα να δοθούν τα απαραίτητα εχέγγυα στον Φορέα Διαχείρισης, ώστε να λειτουργεί σε αμιγώς επαγγελματικά πρότυπα και κυρίως να είναι πλήρως ανεξάρτητος.