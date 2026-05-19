Νέα τραγωδία σημειώθηκε στις Μαλδίβες, με έναν 53χρονο Ισπανό τουρίστα να χάνει τη ζωή του ενώ έκανε σερφ στην ατόλη Gaafu Dhaalu. Ο άνδρας συμμετείχε σε τουριστική εκδρομή με σκάφος και πνίγηκε κάτω από αδιευκρίνιστες συνθήκες κοντά στο νησί Vaadhoo, έναν από τους πιο γνωστούς προορισμούς σερφ στο αρχιπέλαγος.

Το θύμα μεταφέρθηκε άμεσα στην κλινική Vaadhoo, όπου οι γιατροί διαπίστωσαν τον θάνατό του στις 12:57 τοπική ώρα τη Δευτέρα. Οι αρχές των Μαλδίβων έχουν ξεκινήσει έρευνα για να εξακριβωθούν τα ακριβή αίτια του δυστυχήματος.

Νέα τραγωδία μετά το δυστύχημα με τους Ιταλούς δύτες

Το νέο περιστατικό έρχεται να προστεθεί σε μια σειρά τραγικών συμβάντων που έχουν σημειωθεί τις τελευταίες εβδομάδες στις Μαλδίβες. Την ίδια ημέρα, οι αρχές επιβεβαίωσαν τον εντοπισμό των σορών πέντε Ιταλών τουριστών, οι οποίοι έχασαν τη ζωή τους σε καταδυτικό ατύχημα στην ατόλη Vaavu, κοντά στην πρωτεύουσα της χώρας.

Στις επιχειρήσεις συμμετέχουν ειδικοί δύτες από την Ιταλία και τη Φινλανδία, ενώ το Σάββατο έχασε τη ζωή του και ένας Μαλδιβέζος στρατιωτικός δύτης κατά τη διάρκεια των ερευνών διάσωσης.

Ανησυχία για την ασφάλεια των θαλάσσιων δραστηριοτήτων

Τα διαδοχικά περιστατικά έχουν επαναφέρει στο προσκήνιο ζητήματα ασφάλειας γύρω από τις θαλάσσιες δραστηριότητες στις Μαλδίβες, έναν από τους δημοφιλέστερους τουριστικούς προορισμούς παγκοσμίως για σέρφινγκ και καταδύσεις.

Η αλυσίδα των σοβαρών περιστατικών ξεκίνησε στις 11 Απριλίου, όταν ο 30χρονος Ισπανός γυναικολόγος Borja Garcia Sousa τραυματίστηκε σοβαρά από επίθεση καρχαρία τίγρη κατά τη διάρκεια κατάδυσης στην ατόλη Gaafu Alif. Ο νεαρός τουρίστας, που βρισκόταν στις Μαλδίβες για τον μήνα του μέλιτος, έχασε το πόδι του από την επίθεση.

