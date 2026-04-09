Σε σίριαλ εξελίσσεται το πολύπαθο έργο ανάπτυξης του λιμανιού και της μαρίνας Λάρνακας, το οποίο δεν μπήκε ακόμα σε τροχιά υλοποίησης αν και πέρασαν σχεδόν δύο χρόνια από τον τερματισμό της συμφωνίας με την τέως ανάδοχο εταιρεία Kition Ocean Holdings.

Ενώ οι φορείς της Λάρνακας ανέμεναν την πρόταση της Αρχής Λιμένων Κύπρου, που θα περιλάμβανε και ανάπτυξη των χερσαίων χώρων, μπήκε φρένο στα πλάνα της ΑΛΚ, όπως αποκάλυψε χθες το philenews.

Κι αυτό επειδή ο υπουργός Μεταφορών ξεκαθάρισε πως πρέπει να προηγηθούν πολιτικές αποφάσεις που θα στηριχθούν, όπως ανέφερε, σε μελέτη του Υπερταμείου της Ελλάδας, η οποία θα καταδείξει ποιοι χερσαίοι χώροι θα αποδεσμευτούν.

Τα νέα δεδομένα προκάλεσαν αναβρασμό και πολλά ερωτήματα στη Λάρνακα. Ο λόγος είναι πως είχαν προηγηθεί επαφές φορέων της πόλης με την Αρχή Λιμένων και δόθηκαν διαβεβαιώσεις πως ετοιμάζεται πρόταση.

Μάλιστα, σε πρόσφατο ρεπορτάζ ο «Φ», επιβεβαίωσε από αρμόδια πηγή της ΑΛΚ, πως τεχνοκράτες σε συνεργασία με το Υπουργείο Μεταφορών όπως μας λέχθηκε, ετοιμάζουν την σχετική πρόταση.

Αίσθηση προκαλούν και όσα μας ανέφερε ο πρόεδρος του Επαρχιακού Οργανισμού Αυτοδιοίκησης Λάρνακας, Άγγελος Χατζηχαραλάμπους, ο οποίος, όπως είπε, διευθέτησε συνάντηση με τον πρόεδρο του Δ.Σ. που ακυρώθηκε την τελευταία στιγμή:

«Είπα εξαρχής πως για να καταθέσω άποψη πρέπει να έχω ενώπιόν μου όλα τα δεδομένα, δηλαδή την ολοκληρωμένη μελέτη του Υπερταμείου και την πρόταση της Αρχής Λιμένων. Γι’ αυτό τον λόγο σήμερα (σ.σ. χθες) είχα διευθετήσει συνάντηση με τον πρόεδρο της ΑΛΚ, Ζήνωνα Αποστόλου, για να ενημερωθώ για την πρόταση. Χθες το απόγευμα (σ.σ. προχθές) με πήρε τηλέφωνο και μου ακύρωσε τη συνάντηση λέγοντάς μου πως “είμαστε, προς το παρόν, εκτός του έργου”».

Έντονη ήταν και η αντίδραση του δημάρχου Λάρνακας, ο οποίος ενημερώθηκε σχετικά από τον κ. Βαφεάδη τη Μεγάλη Τρίτη και όρισε έκτακτη συνεδρία της Επιτροπής Ανάπτυξης, η οποία θα πραγματοποιηθεί στις 17 Απριλίου, προκειμένου να ληφθούν αποφάσεις.

«Μου είπε πως δεν είναι εξουσιοδοτημένη η Αρχή Λιμένων να μας κάνει πρόταση, πως περίμενε από εμάς γραπτώς την απάντηση στις προτάσεις του Υπερταμείου και πως δεν θεωρεί πως λένε κάτι οι δηλώσεις που έγιναν, από εκείνη την ημέρα πως θέλουμε και ανάπτυξη του χερσαίου χώρου. Είπε, ακόμα, πως αν και δεν διαφωνεί με ανάπτυξη των χερσαίων χώρων, δεν θα αποφασίσει η Αρχή Λιμένων, αλλά θα το δείξει η μελέτη του Υπερταμείου», ανέφερε στο philenews o κ. Βύρας, εκφράζοντας έκπληξη. «Δεν μπορώ να καταλάβω για ποιο λόγο η ΑΛΚ δεν μπορεί να μας κάνει πρόταση. Θεωρώ πως χάνουμε χρόνο. Από κει και πέρα θ’ αποφασίσει η Επιτροπή Ανάπτυξης», πρόσθεσε.

Από την πλευρά του ο υπουργός Μεταφορών, υπέδειξε πως πέραν από την πρόταση του ΕΒΕΛ, δεν έλαβε άλλη γραπτή τοποθέτηση μετά την παρουσίαση των προτάσεων του Υπερταμείου.

Σε παρατήρηση πως οι θέσεις των φορέων της Λάρνακας παρουσιάστηκαν εκτενώς σε ΜΜΕ, ο υπουργός ανέφερε πως «το τι δημοσιεύεται είναι μεν ένα στοιχείο, αλλά το σωστό για μένα θα ήταν να πάρω επιστολή, όπως έκανε το ΕΒΕΛ. Φαίνεται πως έγινε μια παρεξήγηση», πρόσθεσε, αφήνοντας αιχμές προς την Αρχή Λιμένων.

«Ο δήμαρχος μου είπε πως πίστευε πως θα τα κάνει η ΑΛΚ, εγώ όμως του είπα πως δεν θ’ αποφασίσει για το πόσος χερσαίος χώρος θα δοθεί. Είναι απόφαση του Υπουργείου και θα καταλήξουμε στην τελική απόφαση, μετά από διαβούλευση με τη Λάρνακα», σημείωσε και διερωτήθηκε τι μελετά η Αρχή Λιμένων από τη στιγμή που δεν λήφθηκαν πολιτικές αποφάσεις.

«Τις αποφάσεις εμείς θα τις πάρουμε και όχι η ΑΛΚ και εγώ το είχα πει στον πρόεδρο της Αρχής Λιμένων», πρόσθεσε, ξεκαθαρίζοντας πως «η ΑΛΚ δεν θα προχωρήσει σε άλλους σχεδιασμούς ή άλλες διαβουλεύσεις μέχρι να ληφθούν οι πολιτικές αποφάσεις».

Σημείωσε, τέλος, πως μέχρι το τέλος Απριλίου θα παρουσιαστεί η μελέτη του Υπερταμείου που θα περιλαμβάνει και κοστολόγηση των τεσσάρων από τα έξι σενάρια (2 για τη μαρίνα και 2 για το λιμάνι) που προτάθηκαν.