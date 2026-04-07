Μέχρι το τέλος Απριλίου αναμένεται να κατατεθεί η πρόταση της Αρχής Λιμένων Κύπρου (ΑΛΚ) για τις αναπτύξεις σε λιμάνι και μαρίνα Λάρνακας, που θα περιλαμβάνουν και αξιοποίηση των χερσαίων χώρων. Αρμόδια πηγή ανέφερε στον «Φ» πως τεχνοκράτες της ΑΛΚ ετοιμάζουν την πρόταση, σε συνεννόηση με το Υπουργείο Μεταφορών, διαβεβαιώνοντας πως θα περιλαμβάνει και αναπτύξεις στους χερσαίους χώρους. Αναπτύξεις που, όπως ανέδειξε και σε πρόσφατο ρεπορτάζ της η εφημερίδα μας, αποτελούν απαραίτητη προϋπόθεση που θέτουν οι φορείς της Λάρνακας, προκειμένου να εξετάσουν οποιαδήποτε πρόταση παρουσιαστεί ενώπιον τους.

Η πρόταση της Αρχής Λιμένων θα βασιστεί, όπως μας αναφέρθηκε, σε αυτήν που είχε κατατεθεί τον Νοέμβριο του 2024 στην πλατφόρμα «η-Διαβούλευση», όταν έτρεχε η άτυπη διαδικασία δημόσιας διαβούλευσης με δυνητικούς επενδυτές για το λιμάνι και τη μαρίνα Λάρνακας. Σε εκείνη την πρόταση, την οποία τότε είχε θέσει εκτός συζήτησης η κυβέρνηση, προβλέπονταν έργα άνω των €86 εκατ. για ανάπτυξη του λιμανιού Λάρνακας.

Η ΑΛΚ είχε εκφράσει ετοιμότητα να εκτελέσει έργα στο λιμάνι σε περίοδο 3-4 ετών, λέγοντας πως διαθέτει την οικονομική δυνατότητα υλοποίησης τους τόσο από ίδια κεφάλαια, όσο και από ευρωπαϊκά κονδύλια. Τα έργα στο λιμάνι, σύμφωνα πάντα με την αρχική πρόταση της ΑΛΚ, ήταν χωρισμένα σε τρεις φάσεις που περιλάμβαναν η πρώτη έργα αναβάθμισης (οδικό δίκτυο, φωτισμός, αποθηκευτικοί χώροι κ.λπ.) με κόστος €9,4 εκατ., η δεύτερη κατασκευή νέου κρηπιδώματος στο δυτικό μέρος με κόστος €40 εκατ. και η τρίτη, μεταξύ άλλων, επέκταση του νότιου κρηπιδώματος και κατασκευή νέας αίθουσας επιβατών με προϋπολογισμό €37 εκατ.

Η Αρχή Λιμένων είχε, μάλιστα, αποκαλύψει από τότε πως στα πλάνα της βρισκόταν και η μαρίνα Λάρνακας, αλλά και χερσαίοι της χώροι. Συγκεκριμένα είχε αναφέρει πως «εάν αυτό είναι επιθυμητό από το Υπουργείο Μεταφορών σε χώρους που γειτνιάζουν με τη μαρίνα, να γίνει σύμπραξη με τον ιδιωτικό τομέα (Public-Private-Partnership-PPP), ώστε ν’ αξιοποιηθεί η εμπειρία που έχουν οι δύο φορείς για επίτευξη του βέλτιστου αποτελέσματος, αφουγκραζόμενοι τις επιθυμίες της τοπικής κοινωνίας». Ως παραδείγματα είχε παραθέσει τη δημιουργία σημείων κοινωνικών παροχών προς τους πολίτες, σημεία εξυπηρέτησης τουριστών, γραφειακούς χώρους, μικρό ξενοδοχείο και εστιατόριο.

Υπενθυμίζεται πως στις 20 Φεβρουαρίου, ο υπουργός Μεταφορών, Αλέξης Βαφεάδης, έπειτα από παρουσίαση των προτάσεων της μελέτης του Υπερταμείου της Ελλάδας, ενώπιον της Επιτροπής Ανάπτυξης Λάρνακας, είχε αναφέρει πως η κυβέρνηση προκρίνει όπως η ΑΛΚ αναλάβει τη διαχείριση των δύο υποδομών, εκτελώντας έργα ήπιας ανάπτυξης. Συγκεκριμένα για το λιμάνι η πρόταση προβλέπει βελτιωτικά έργα, κυρίως στο βόρειο κρηπίδωμα, για αύξηση του μήκους του, εκβάθυνση του χώρου του λιμένα και αναδιάταξη του χερσαίου χώρου, ώστε να εξυπηρετούνται καλύτερα τα σκάφη. Σ’ ό,τι αφορά στη μαρίνα προβλέπεται ανάπτυξη νέας λεκάνης και βελτιωτικά έργα, με στόχο να αυξηθεί η χωρητικότητά της κατά 200 σκάφη. Η παρουσίαση των προτάσεων είχαν προκαλέσει σφοδρές αντιδράσεις επειδή δεν περιλάμβαναν ανάπτυξη των χερσαίων χώρων, κάτι που δεν αποκλείει, όπως δήλωσε πρόσφατα στον «Φ», ο υπουργός Μεταφορών, Αλέξης Βαφεάδης.

«Εμείς περιμένουμε να δούμε τι θα περιλαμβάνει η πρόταση της Αρχής Λιμένων, δηλαδή τι αναπτύξεις θα υπάρχουν σε λιμάνι, μαρίνα και χερσαίους χώρους, κοστολόγηση, τρόπο χρηματοδότησης αλλά και χρονοδιαγράμματα», ανέφερε ο δήμαρχος Λάρνακας, σημειώνοντας πως μόλις αυτή κατατεθεί θα συνέλθει η Επιτροπή Ανάπτυξη Λάρνακας για τη λήψη αποφάσεων. Διευκρίνισε, ακόμη, πως προχωρούν κανονικά οι διαδικασίες για την προκήρυξη Αρχιτεκτονικού Διαγωνισμού για τη δημιουργία Ναυτικού Ομίλου στην μαρίνα, που αποτελεί εξαγγελία της κυβέρνησης. «Εμείς προχωρούμε τη διαδικασία κι εάν αποφασιστεί πως η Αρχή Λιμένων έχει ένα ευρύτερο σχεδιασμό για τη μαρίνα, μπορεί να ενταχθεί σε εκείνο το πλαίσιο», σημείωσε, προσθέτοντας πως ο Δήμος Λάρνακας θα είναι έτοιμος σε δύο με τρεις μήνες για την προκήρυξη του διαγωνισμού για τον Ναυτικό Όμιλο.