Θολό παραμένει το τοπίο αναφορικά με την ανάπτυξη του λιμανιού και της μαρίνας Λάρνακας, έναν και πλέον μήνα μετά την παρουσίαση των προτάσεων του υπουργείου Μεταφορών, στη βάση μελέτης του Υπερταμείου της Ελλάδας. Κι αυτό επειδή η Λάρνακα απορρίπτει αναπτύξεις που δεν περιλαμβάνουν τους χερσαίους χώρους. Υπενθυμίζεται πως οι προτάσεις που παρουσιάστηκαν προκρίνουν έργα από την Αρχή Λιμένων Κύπρου (ΑΛΚ), ώστε να εξυπηρετούνται καλύτερα τα πλοία στο λιμάνι και ν’ αυξηθεί κατά 200 σκάφη η χωρητικότητα της μαρίνας.

Ο «Φ» κατέγραψε τις απόψεις των φορέων της Λάρνακας, από τις οποίες προκύπτει ξεκάθαρα πως δεν θα γίνει αποδεκτό ως έχει, αυτό που παρουσιάστηκε στις 20 Φεβρουαρίου ενώπιον της Επιτροπής Ανάπτυξης. Πλέον, αναμένεται η κατάθεση πρότασης από την ΑΛΚ σε πέντε εβδομάδες, η οποία θα περιλαμβάνει και αναπτύξεις στους χερσαίους χώρους. Έπειτα, θα συνέλθει η Επιτροπή Ανάπτυξης για αποφάσεις, έχοντας ενώπιον της και την πρόταση του ΕΒΕΛ, που εισηγείται, μεταξύ άλλων, την προκήρυξη διεθνούς αρχιτεκτονικού διαγωνισμού για ανάπτυξη των χερσαίων χώρων. «Δεν μπορεί να είναι θεωρητική η οποιαδήποτε πρόταση. Εμείς θέλουμε κοστολόγηση και χρονοδιαγράμματα. Όμως, χωρίς ανάπτυξη των χερσαίων χώρων, δεν μπορεί να γίνει αποδεκτή οποιαδήποτε πρόταση. Δεν δίνουμε λευκή επιταγή σε κανένα και για να πάρουμε απόφαση ως δημοτικό συμβούλιο θέλουμε συγκεκριμένα δεδομένα», διεμήνυσε ο δήμαρχος Λάρνακας, Ανδρέας Βύρας.

Στο ίδιο μήκος κύματος και ο πρόεδρος του Επαρχιακού Οργανισμού Αυτοδιοίκησης Λάρνακας (ΕΟΑΛ),Άγγελος Χατζηχαραλάμπους, ο οποίος υπέδειξε πως η πρόταση που παρουσιάστηκε ήταν ελλιπής. «Δεν είχε τα απαραίτητα στοιχεία για να μπορούμε να τοποθετηθούμε. Ως ΕΟΑΛ θέλουμε ανάπτυξη και στους τρεις πυλώνες (μαρίνα, λιμάνι και χερσαίοι χώροι). Οποιαδήποτε άλλη λύση δεν μας βρίσκει σύμφωνους», τόνισε.

Ζητά τουριστικό προσανατολισμό η ΕΤΑΠ

Ενδιαφέρον παρουσιάζει η πρόταση της Εταιρείας Τουριστικής Ανάπτυξης και Προβολής Λάρνακας (ΕΤΑΠ), η οποία ζητά έργα που να ενισχύουν τον τουριστικό προσανατολισμό της πόλης. Στην πρόταση, την οποία αποκαλύπτει ο «Φ», σημειώνεται πως η ανάπτυξη πρέπει να καθιερώσει την πόλη ως κόμβο θαλάσσιου τουρισμού στην Ανατολική Μεσόγειο.

«Πρωταρχικός στόχος είναι ο σαφής τουριστικός προσανατολισμός του λιμανιού, με έμφαση στην κρουαζιέρα, το yachting και τον θαλάσσιο τουρισμό, με ήπιες εμπορικές χρήσεις και άλλες δραστηριότητες που δεν προκαλούν οχλήσεις, αποκλείοντας βαριές βιομηχανικές χρήσεις και διακίνηση υδρογονανθράκων. Η σωστή χωροθέτηση είναι αδιαμφισβήτητη προϋπόθεση, ενώ η παράλληλη υλοποίηση του έργου του Λιμανιού Βασιλικού είναι απαραίτητη για την εξυπηρέτηση των οχληρών φορτίων», σημειώνει η ΕΤΑΠ. Προσθέτει, ακόμη, πως πρέπει να υπάρχει δυνατότητα εξυπηρέτησης μεγάλων κρουαζιερόπλοιων άνω των 250–300μ. «Χωρίς αυτή τη δυνατότητα, η Λάρνακα μένει πίσω από τις διεθνείς τάσεις, χάνει μερίδιο αγοράς και ανταγωνιστικό πλεονέκτημα ως προορισμός θαλάσσιου τουρισμού. Παράλληλα, η ανάπτυξη homeporting αξιοποιεί την εγγύτητα του αεροδρομίου, ενισχύοντας σημαντικά την τοπική οικονομία», αναφέρει και υποδεικνύει πως απαιτείται λειτουργική ενοποίηση λιμανιού – μαρίνας – πόλης με το παραλιακό μέτωπο, σύγχρονο cruise terminal και επαρκείς υποδομές μεταφοράς.

«Η μαρίνα πρέπει ν’ αναβαθμιστεί και να επεκταθεί, εξυπηρετώντας yachts, mega yachts, mini cruises και diving boats, με κατάλληλες θέσεις ελλιμενισμού και ποιοτικές υποστηρικτικές υπηρεσίες. Η χερσαία ανάπτυξη να περιλαμβάνει ήπιες, προσβάσιμες και βιώσιμες υποδομές αναψυχής, πολιτισμού και μικρής κλίμακας τουριστικές χρήσεις», σημειώνει η ΕΤΑΠ. Επιπρόσθετα, προτείνεται η ανάπτυξη του λιμανιού από την Αρχή Λιμένων και της μαρίνας από το υπουργείο Μεταφορών ή την ΑΛΚ, ώστε ν’ αποφευχθούν καθυστερήσεις. Παράλληλα, ζητείται όπως «ενεργοποιηθεί διαδικασία διαχείρισης των υποδομών σε συνεργασία με ιδιώτες, μέσω PPP/BOT, εξασφαλίζοντας αποτελεσματική λειτουργία, προσέλκυση τεχνογνωσίας και στρατηγικών επενδύσεων».

Οι θέσεις των βουλευτών

Πρόδρομος Αλαμπρίτης: Δεν μας ικανοποιεί σε καμία περίπτωση η πρόταση που ήρθε, αφού δεν περιλαμβάνει ανάπτυξη των χερσαίων χώρων, δεν είναι κοστολογημένη και ούτε χρονοδιαγράμματα υπάρχουν. Εμάς δεν μας ενδιαφέρει εάν θα γίνει ξεχωριστή ανάπτυξη από άλλους επενδυτές, όμως, θέλουμε να γίνουν επενδύσεις και στον χερσαίο χώρο για να έχει η πόλη την ανάπτυξη που χρειάζεται. Θέλουμε να δούμε ενιαίο σχεδιασμό, αλλά και τα έργα που περιλαμβάνονταν στα προηγούμενα σχέδια όπως ο δρόμος που θα ενώσει τις Φοινικούδες με την είσοδο του λιμανιού. Χρειάζονται και οικονομικά μεγέθη, για να διαφανεί εάν η ΑΛΚ έχει τους πόρους για τα έργα.

Ανδρέας Πασιουρτίδης: Η πρόταση όπως ήρθε από το υπουργείο Μεταφορών δεν μπορεί να γίνει αποδεκτή, επειδή δεν περιλαμβάνει την ανάπτυξη των χερσαίων χώρων μεταξύ της μαρίνας και του λιμανιού. Το ΑΚΕΛ από την πρώτη στιγμή, μετά το ναυάγιο, είχε πει πως στη βάση του αναπτυξιακού σχεδιασμού που θα παρουσιάσει η ΑΛΚ, θα θέλαμε να παραμείνει το λιμάνι υπό τη διαχείρισή της. Το πόσο μεγάλη θα είναι η ανάπτυξη και το ποια μορφή θα πάρει είναι κάτι που συζητούμε, φτάνει να μην αλλοιώσει τον χαρακτήρα της πόλης και να μπορεί να είναι βιώσιμη.

Χρίστος Ορφανίδης: Όταν ανατέθηκε η μελέτη στο Υπερταμείο διαφώνησα και ήταν ο βασικός λόγος αποχώρησής μου από την ad hoc επιτροπή. Τότε, ήμουν μόνος. Έχω επαληθευτεί πως το Ταμείο δεν μπορούσε ν’ ανταποκριθεί. Εκείνο που επιχειρείται είναι η διάσπαση δυνάμεων μεταξύ των Λαρνακέων με τις προτάσεις για διαχωρισμό και τη μη ανάπτυξη χερσαίων χώρων. Η πρόταση του υπουργείου Μεταφορών μας παίρνει χρόνια πίσω και θα δημιουργήσει καθυστερήσεις. Η ΑΛΚ πρέπει να φέρει συγκεκριμένη πρόταση για να τη μελετήσουμε και να είμαστε και μέρος των αποφάσεων. Μέχρι πρόσφατα η κυβέρνηση έλεγε πως η ΑΛΚ δεν μπορεί ν’ αναλάβει τέτοιο έργο.

Ανδρέας Αποστόλου: Ένα σημαντικό μέρος του χερσαίου χώρου πρέπει ν’ αξιοποιηθεί προς όφελος των πολιτών της Λάρνακας. Θέση μου, την οποία κατέθεσα προς όλους τους εμπλεκόμενους φορείς, είναι όπως μέρος του χερσαίου χώρου αξιοποιηθεί για την ανέγερση του κέντρου αριστείας για τη θάλασσα CMMI και ενός innovation hub προσβάσιμου στους νέους μας. Τη θέση αυτή υιοθετεί και προκρίνει και το ίδιο το Κέντρο Αριστείας, που είναι ένα διαμάντι για την πόλη. Τα έργα στη μαρίνα θα πρέπει να υλοποιηθούν άμεσα, με συγκεκριμένα χρονοδιαγράμματα, όπως η Πολιτεία έχει δεσμευτεί. Θέση μου για το λιμάνι είναι ότι θα πρέπει να επενδύσουμε κυρίως στην τουριστική λειτουργία του.

Σωτήρης Ιωάννου: Θεωρούμε πως έπρεπε να ήταν πληρέστερη η ενημέρωση από το υπουργείο Μεταφορών και να αφορά και τους χερσαίους χώρους. Εμείς δεν έχουμε ένσταση να αναλάβει το κράτος (ΑΛΚ) ή ιδιώτης τα έργα, φτάνει να ικανοποιείται το όραμα της Λάρνακας. Θεωρούμε πως μετά την κατάρρευση της συμφωνίας θα έπρεπε η Επιτροπή Ανάπτυξης να καθορίσει η ίδια το τι ακριβώς θέλει ν’ αναπτυχθεί και αυτό να το μεταφέρει τόσο στην κυβέρνηση, όσο και σε επίδοξους επενδυτές. Προσωπικά δεν είμαι δογματικός ως προς την ενιαία ανάπτυξη, είναι, όμως απαραίτητο να υπάρχει ενιαίος σχεδιασμός.

Δεν απορρίπτει ανάπτυξη των χερσαίων χώρων ο Βαφεάδης

Ο «Φ» έθεσε τις θέσεις των φορέων της Λάρνακας στον υπουργό Μεταφορών, ο οποίος διευκρίνισε πως «εμείς δεν είμαστε αρνητικοί στο θέμα των χερσαίων χώρων», σημειώνοντας πως αυτό που απασχολεί είναι το πόσος χώρος θα δοθεί. «Εμείς δεν θέλουμε να ληφθούν αποφάσεις, οι οποίες θα υποβιβάσουν τη δυνατότητα του λιμανιού να γίνει λειτουργικό. Πιστεύουμε πως υπάρχει δυνατότητα να δοθούν χερσαίοι χώροι και είναι θέμα που πρέπει να μελετηθεί σωστά για να λάβουμε τις σωστές αποφάσεις», πρόσθεσε ο Αλέξης Βαφεάδης, τονίζοντας πως αναμένονται οι αποφάσεις της Λάρνακας, ώστε να προχωρήσουν οι σχεδιασμοί στο επόμενο στάδιο. «Εμείς χωρίζουμε το επόμενο στάδιο σε δύο φάσεις: Η πρώτη είναι τα έργα που μπορούν να γίνουν άμεσα σε λιμάνι και μαρίνα και η δεύτερη είναι αυτό με τους χερσαίους χώρους. Εγώ συμφωνώ με την εισήγηση (του ΕΒΕΛ) για διεξαγωγή αρχιτεκτονικού διαγωνισμού, οποίος θα μας δώσει λύσεις και στο πώς θα συνδέσουμε τις Φοινικούδες με τη νέα παραλία στην περιοχή των πρώην διυλιστηρίων».

Ο κ. Βαφεάδης υπογράμμισε ακόμη πως θα προχωρήσει το έργο του Ναυτικού Ομίλου στη μαρίνα, για το οποίο θα προκηρυχθεί αρχιτεκτονικός διαγωνισμός. Καταλήγοντας, σημείωσε πως «με εποικοδομητική διάθεση θα βρεθούν όλες οι σωστές λύσεις», προσθέτοντας πως «με χαροποιεί το γεγονός πως υπάρχει έδαφος για ομοφωνία σ’ αυτά τα θέματα».