Δεύτερο πλοιάριο του Global Sumud Flotilla αφίχθηκε στο Λιμανάκι της Κάτω Πάφου γύρω στις 20:00 το βράδυ. Όπως πληροφορείται το ΚΥΠΕ, το πλοιάριο συνοδεύτηκε από Άκατο της Λιμενικής Αστυνομίας ενώ ακόμη δεν έχει διευκρινιστεί ο αριθμός των επιβαινόντων.

Εξάλλου στο λιμανάκι της Κάτω Πάφου παραμένει το πλοιάριο πλοιάριο «Vivy Sabre», το οποίο συμμετείχε στον διεθνή στολίσκο Global Sumud Flotilla, αγκυροβολημένο, ενώ τα εναπομείναντα τρία μέλη του πληρώματος αναμένουν οδηγίες για τον απόπλου του.

ΚΥΠΕ