Με συνήθη ιογενή λοίμωξη νοσηλεύονται οι τρεις στρατιώτες, ενώ έχει αποκλειστεί η μηνιγγίτιδα, ανέφερε, σε δηλώσεις του ο εκπρόσωπος Τύπου του Υπουργείου Άμυνας, Συνταγματάρχης Χρίστος Πιερής.

Ερωτηθείς σχετικά ο κ. Πιερής είπε αναφορικά με τον στρατιώτη της ΕΛΔΥΚ, ο οποίος νοσηλεύεται με μηνιγγίτιδα στο Γενικό Νοσοκομείο Λευκωσίας, ότι παραμένει σταθερή και απύρετη η κατάστασή του.

Ως προς την κατάσταση των άλλων τριών στρατιωτών, οι οποίοι ήταν στην ίδια μονάδα, ο κ. Πιερής είπε ότι έχει επιβεβαιωθεί ότι οι τρεις νεαροί νοσηλεύονται με συνήθη ιογενή λοίμωξη και εντός των ημερών θα πάρουν εξιτήριο.

ΚΥΠΕ