Κρούσμα μηνιγγίτιδας καταγράφηκε σε φαντάρο που υπηρετεί στην ΕΛΔΥΚ, σύμφωνα με το Υπουργείο Άμυνας. Ο νεαρός στρατιώτης βρίσκεται διασωληνωμένος στη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας στο Γενικό Νοσοκομείο Λευκωσίας, ωστόσο οι θεράποντες ιατροί τον χαρακτηρίζουν εκτός κινδύνου.

Όπως ανέφερε το ΥΠΑΜ στο philenews, εάν η κατάσταση του νεαρού βελτιωθεί ενδεχομένως να λάβει εξιτήριο ακόμα και αύριο. Προστίθεται ότι στην ίδια μονάδα παρουσιάστηκαν άλλα δύο ύποπτα περιστατικά τα οποία παρακολουθούνται.

Σημειώνεται επίσης ότι το ΥΠΑΜ, έχει λάβει από χθες όλα τα ενδεδειγμένα μέτρα, όπως η απολύμανση και η απομόνωση του στρατοπέδου, ψεκασμούς, αλλαγή κλινοσκεπασμάτων όπως και χορήγηση φαρμάκων στις επαφές του στρατιώτη ενώ όσοι βρίσκονται εντός του χώρου θα φορούν προστατευτικές μάσκες για τις επόμενες τρεις ημέρες.

Όπως μας λέχθηκε, το θέμα παρακολουθείτε στενά από το Υπουργείο και την Εθνική Φρουρά και εκφράζεται η αισιοδοξία ότι η εξάπλωση της μηνιγγίτιδας δε θα επεκταθεί.