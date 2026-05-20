Τέσσερα στελέχη της Εθνικής Φρουράς, συμμετείχαν στον στρατιωτικό διαγωνισμό «Best Warrior», που πραγματοποιήθηκε στη στρατιωτική βάση Mcguire-Dix-Lakehurst, στην πολιτεία New Jersey των ΗΠΑ.

Πρόκειται για δύο στελέχη από τις Καταδρομείς και δύο από το Πεζικό, με την συμμετοχή της Κύπρου να εντάσσεται μέσα στα πλαίσια της συνεργασίας που ανέπτυξε η Εθνική Φρουρά στο πλαίσιο υλοποίησης του Προγράμματος Κοινών Δράσεων με την Πολιτεία του New Jersey «State Partnership Program– SPP», παρέχοντας στα στελέχη τη δυνατότητα συμμετοχής σε απαιτητικές δοκιμασίες επιχειρησιακού χαρακτήρα, ανταλλαγής εμπειριών και εξοικείωσης με διεθνείς τακτικές και διαδικασίες.

Πρόκειται για έναν ετήσιο διαγωνισμό, στον οποίο η Εθνική Φρουρά αναμένεται να συμμετέχει κάθε χρόνο, ούτως ώστε στελέχη, όχι μόνο από τις Δυνάμεις Καταδρομών, αλλά και από άλλα Σώματα, να αποκτούν σημαντικές εμπειρίες.

