Ο Δείκτης Τιμών Καταναλωτή (ΔΤΚ) παρουσίασε αύξηση τον Απρίλιο 2026, όπως ανακοινώθηκε από τη Στατιστική Υπηρεσία.

Ο Εναρμονισμένος Δείκτης Τιμών Καταναλωτή αυξήθηκε κατά 3,0% σε ετήσια βάση σε σύγκριση με τον Απρίλιο του 2025 και κατά 2,2% σε μηνιαία βάση σε σχέση με τον Μάρτιο 2026.

Σε ετήσια βάση, οι μεγαλύτερες θετικές μεταβολές καταγράφηκαν στις κατηγορίες:

Αναψυχή, Αθλητισμός και Πολιτισμός: +6,8%

+6,8% Μεταφορές: +6,7%

Οι μεγαλύτερες αρνητικές μεταβολές σημειώθηκαν στις κατηγορίες:

Ένδυση και Υπόδηση: -5,4%

-5,4% Ενημέρωση και Επικοινωνία: -2,2%

Σε μηνιαία σύγκριση με τον Μάρτιο 2026, οι σημαντικότερες αυξήσεις εμφανίστηκαν στις κατηγορίες:

Μεταφορές: +9,6%

+9,6% Ένδυση και Υπόδηση: +5,3%

Η μεγαλύτερη μεταβολή στις οικονομικές κατηγορίες καταγράφηκε στην Ενέργεια, με αύξηση 8,5% σε ετήσια βάση και 7,5% σε μηνιαία σύγκριση.

Η εξέλιξη αυτή υπογραμμίζει την έντονη επίδραση των τιμών ενέργειας και μεταφορών στη συνολική μηνιαία και ετήσια πληθωριστική εικόνα.