Νέα στοιχεία που παρουσιάζει σήμερα ο «Φ» εντείνουν τον προβληματισμό για τη φερόμενη στάση του νυν αρχηγού Αστυνομίας, Θεμιστού Αρναούτη, ενόσω ήταν επικεφαλής του Αστυνομικού Σταθμού Πέρα Χωρίου (2012-2013) και καλείτο να χειριστεί υποθέσεις βίας στην οικογένεια του 15χρονου Στυλιανού.

Έγγραφα που ήρθαν στο προσκήνιο με αφορμή την εν εξελίξει ακροαματική διαδικασία της υπόθεσης για την αυτοχειρία του άτυχου παιδιού στον Κοτσιάτη το 2019 και τα οποία εξασφάλισε η εφημερίδα μας, φανερώνουν πως υπήρξε ανακολουθία σε σχέση με χειρισμούς επί ημερών του στο σταθμό και οδηγίες που έδιδε αργότερα ο ίδιος στα μέλη της Αστυνομίας.

Αν και τον Μάρτιο του 2013 ως σταθμάρχης εμφανίζεται να μην έδωσε οποιαδήποτε οδηγία στα μέλη του Σταθμού για διερεύνηση καταγγελίας από τη μητέρα του ανήλικου για ενδοοικογενειακή βία, εντούτοις τρία χρόνια αργότερα ως αξιωματικός του Τμήματος Καταπολέμησης Εγκλήματος Αρχηγείου Αστυνομίας έδινε οδηγίες περί διερεύνησης τέτοιων περιστατικών, ακόμα κι αν ο καταγγελλόμενος δεν είναι πρόθυμος να προχωρήσει η υπόθεση.

«Παράγραφος κλειστή»

Η καταγγελία για κακοποιητική συμπεριφορά του πατέρα του Στυλιανού, έγινε από τη μητέρα του άτυχου παιδιού στις 11/3/2013. Η σύζυγος του κτηνοτρόφου μετέβη στον αστυνομικό σταθμό και κατήγγειλε τον τελευταίο ότι την έσπρωξε και τη χαστούκισε, επειδή απεβίωσαν κάποια ζώα της φάρμας που διατηρούσε στον Κοτσιάτη.

Η καταχώρηση της καταγγελίας έγινε αλλά δεν ακολούθησε οποιαδήποτε άλλη ενέργεια. Στη σχετική καταχώρηση που έχει στην κατοχή του ο «Φ», αφού πρώτα καταγράφονται οι λεπτομέρειες για την καταγγελία, ο αστυνομικός που τη χειρίστηκε σημειώνει «ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟΥ ΚΛΕΙΣΤΗ» («ΠΗ ΚΛΕΙΣΤΗ»).

Είναι γι΄ αυτό τον λόγο που, όπως γράψαμε και χθες, οι ανεξάρτητοι ποινικοί ανακριτές για την υπόθεση αυτοχειρίας του ανήλικου, ο οποίος φερόταν να είναι θύμα κακοποιητικής συμπεριφοράς από τον πατέρα του, στο πόρισμά τους καθιστούσαν υπόλογο ποινικά τον ως τότε σταθμάρχη Πέρα Χωρίου τον κ. Αρναούτη.

Οι νομικοί Μόδεστος Πογιατζής και Ανδρέας Ανδρέου είχαν εισηγηθεί στο πόρισμά τους τη δίωξη του νυν αρχηγού για παραμέληση υπηρεσιακού καθήκοντος. Η θέση τους στηρίχθηκε στο γεγονός ότι ο κ. Αρναούτης δεν έκανε καμία ενέργεια για την καταγγελίας της 11ης Μαρτίου του 2013, τη στιγμή που εγκύκλιος του Αρχηγού Αστυνομίας κατά το 2007 έδιδε οδηγίες περί επαρκούς διερεύνησης.

«Πιστή συμμόρφωση»

Τρία χρόνια αργότερα, στις 15 Μαρτίου του 2016, ο κ. Αρναούτης καλούσε τα μέλη της Αστυνομίας να κάνουν πλήρη διερεύνηση τέτοιων καταγγελιών/παραπόνων. Σε εσωτερικό του σημείωμα ως βοηθός Διευθυντής Επιχειρήσεων και Υποστήριξης του Τμήματος Καταπολέμησης Εγκλήματος Αρχηγείου Αστυνομίας, ζητούσε «πιστή συμμόρφωση και εφαρμογή» για ενέργειες, οι οποίες -σημειωτέων- δεν έγιναν από τα μέλη του Αστυνομικού Σταθμού του οποίου ήταν επικεφαλής αξιωματικός πριν από μια τριετία.

Μάλιστα, στο εν λόγω σημείωμα του κ. Αρναούτη αναφέρεται ξεκάθαρα ότι οι αστυνομικοί πρέπει να εξαντλούν όλα τα μέσα και να μην εφησυχάζουν ακόμα κι όταν οι παραπονούμενοι δεν θέλουν να προχωρήσει η καταγγελία τους. Το έγγραφο αυτό είναι μέρος της δικογραφίας.

Υπενθυμίζεται ότι ο κ. Αρναούτης στην ανακριτική κατάθεση που του είχε ληφθεί από τους ανεξάρτητους ποινικούς ανακριτές (21/9/2020) για την αυτοχειρία του Στυλιανού, δεν απάντησε στις 31 από τις 32 ερωτήσεις που του έγιναν. Απάντησε μόνο στο τελευταίο ερώτημα τοποθετούμενος με λεκτικό που φανέρωνε την πεποίθησή ότι χειρίστηκε με επάρκεια ως σταθμάρχης τις καταγγελίες. Αναφέρθηκε, όμως, σε δυο από τις συνολικά τέσσερις που έγιναν τον Αστυνομικό Σταθμό, ενώ παρέλειψε να αναφερθεί στην καταγγελία της 11ης Μαρτίου του 2013, για την οποία έγινε εισήγηση περί δίωξής του.