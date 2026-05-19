Το νέο καθεστώς ωραρίου που ισχύει από την 1η Ιανουαρίου του 2026 για 1.000 και πλέον αστυνομικούς, επεκτείνεται πλήρως και στον Ουλαμό Πρόληψης Εγκλήματος (ΟΠΕ).

Σήμερα οι διευθυντές των επαρχιακών μονάδων του ΟΠΕ ενημερώθηκαν σχετικά από τον βοηθό αρχηγό Διοίκησης και Εκπαίδευσης, Ιωάννη Μαυρόχαννα, για τις ακριβείς διαφοροποιήσεις.

Στη βάση της οδηγίας που στάλθηκε εκ μέρους του αρχηγού Αστυνομίας, Θεμιστού Αρναούτη, όσα στελέχη του ΟΠΕ εργάζονται σε 12ωρη βάση με ωράρια 12Χ36, 12Χ24 και 12Χ48 θα εργάζονται ένα 11ωρο σε κάθε διήμερο κύκλο εργασίας.

Κατά συνέπεια, στη βάση του πλάνου που ήδη εφαρμόστηκε για περίπου 1.000 μέλη της Αστυνομίας από την αρχή του χρόνου, οι επηρεαζόμενοι αστυνομικοί θα εργάζονται μια ώρα λιγότερη σε κάθε βάρδια, αλλά θα απωλέσουν ανάλογο αριθμό ημεραργιών (ρεπό).

Όπως σημειώνεται στο μήνυμα του Μαυρόχαννα, που απέστειλε εκ μέρους του αρχηγού Αστυνομίας, «σκοπός της παρούσας είναι η εφαρμογή ενιαίου ωραρίου από τους ΟΠΕ», αλλά και «η αύξηση της επιχειρησιακής ικανότητας της Αστυνομίας».

Σύμφωνα με τα όσα έχει αναφέρει παλιότερα ο αρχηγός Αστυνομίας, το νέο ωράριο που καθιερώνει στο αστυνομικό Σώμα αποτελεί εφαρμογή παλιότερης απόφασης για εξομοίωση του ωραρίου των δημοσίων υπαλλήλων. Επιπλέον, έχει αναφέρει πως με το ωράριο αυτό η Αστυνομία εξασφαλίζει περισσότερα στελέχη για σκοπούς ουσιαστικής αστυνόμευσης.