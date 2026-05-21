Δύο από τους πιο επικίνδυνους κακοποιούς που καταζητούνταν για σοβαρά αδικήματα οργανωμένου εγκλήματος συνελήφθησαν σε ξεχωριστές διεθνείς επιχειρήσεις, όπως ανακοίνωσε η Europol.

Ο λόγος, αρχικά για έναν 29χρονο Τούρκο υπήκοο που καταζητείται από τη Γερμανία και συνελήφθη στην Τουρκία. Αυτός ο φυγάς συνδέεται με μια συνεχιζόμενη έρευνα από το Αστυνομικό Τμήμα του Λούντβιχσμπουργκ και την Εισαγγελία της Στουτγάρδης.

Οι γερμανικές αρχές υποψιάζονται ότι ο φυγάς ενήργησε ως ο υποκινητής μιας απόπειρας δολοφονίας που πραγματοποιήθηκε στις 26 Απριλίου 2025 στο Λούντβιχσμπουργκ. Είχε εκδοθεί προηγουμένως διεθνές ένταλμα σύλληψης από το Περιφερειακό Δικαστήριο της Στουτγάρδης.

Ο ύποπτος συνελήφθη στις αρχές Μαΐου 2026, λίγες μέρες μετά τη δημοσίευση του προφίλ του στον ιστότοπο των πιο καταζητούμενων της ΕΕ στο πλαίσιο της Επιχειρησιακής Ομάδας Εργασίας GRIMM της Europol.

Σε ξεχωριστή επιχείρηση στις 15 Μαΐου 2026, οι ιταλικές και ισπανικές αρχές συνέλαβαν ένα ανώτερο μέλος της Καμόρα στο Αλικάντε της Ισπανίας.

Ο φυγάς ήταν ηγετική προσωπικότητα εντός της φυλής Licciardi, μέρος της εγκληματικής συμμαχίας γνωστής ως Συμμαχία Secondigliano, μαζί με τη φυλή Contini και τη φυλή Mallardo.

Ελεγχόταν από τον Ιούνιο του 2025, αφότου οι ιταλικές δικαστικές αρχές εξέδωσαν ένταλμα κράτησης για εκβίαση με τη χρήση μεθόδων της μαφίας.

Με την υποστήριξη της Europol, οι ερευνητές εντόπισαν τον φυγά στην περιοχή του Αλικάντε, αφού παρακολούθησαν τις κινήσεις στενών συγγενών που ετοιμάζονταν να ταξιδέψουν στην Ισπανία. Συνελήφθη ενώ βρισκόταν μαζί με μέλη της οικογένειάς του.

Europol: Το κοινό μπορεί να συμβάλει στον εντοπισμό φυγάδων

Η Europol υπογραμμίζει ότι μέσω του Ευρωπαϊκού Δικτύου Ομάδων Ενεργού Αναζήτησης Φυγάδων (ENFAST), οι εθνικές αρχές συνεργάζονται για τον εντοπισμό και τη σύλληψη ορισμένων από τους πιο επικίνδυνους φυγάδες της Ευρώπης. Η Europol υποστηρίζει αυτές τις προσπάθειες συντονίζοντας την ανταλλαγή επιχειρησιακών πληροφοριών και δημοσιεύοντας τα προφίλ των καταζητούμενων στον ιστότοπο «EU Most Wanted».

Η πλατφόρμα επιτρέπει στους πολίτες να παρέχουν ανώνυμα πληροφορίες που θα μπορούσαν να βοηθήσουν τους ανακριτές να εντοπίσουν φυγάδες που προσπαθούν να διαφύγουν πέρα από τα σύνορα. Σε πολλές περιπτώσεις, ακόμη και φαινομενικά ασήμαντες πληροφορίες μπορούν να αποδειχθούν κρίσιμες ώστε οι αρχές να εντοπίσουν επικίνδυνους εγκληματίες.

