Σαφή στροφή από τη θεωρητική συζήτηση και την κανονιστική συμμόρφωση προς την ουσιαστική επιχειρηματική εφαρμογή του ESG καταγράφει η κυπριακή αγορά τα τελευταία δύο χρόνια, σύμφωνα με τον Δημήτρη Μπούρμπουλα, ESG Project Leader στην Artemis Credit Bureau.

Η Artemis Credit Bureau, σε συνεργασία με τον Σύνδεσμο Τραπεζών Κύπρου και τις τράπεζες οι οποίες εκπροσωπούνται σε αυτόν, μαζί με την ICAP CRIF S.A., (μέλος του διεθνούς Ομίλου CRIF S.p.A.), ανέλαβαν μία σημαντική πρωτοβουλία υποδομής για την αξιολόγηση των επιχειρήσεων σε θέματα ESG, με την εγκαθίδρυση του «Διατραπεζικού Έργου για την αξιολόγηση των επιχειρήσεων με βάση τα κριτήρια ESG στην κυπριακή αγορά».

Όπως αναφέρει ο κ. Μπούρμπουλας, το διατραπεζικό έργο ESG που διαχειρίζεται η Artemis Credit Bureau και η λειτουργία της διεθνούς πλατφόρμας συλλογής και αξιολόγησης δεδομένων ESG «Synesgy» αποτελούν πλέον σημείο αναφοράς για την πορεία ωρίμανσης της κυπριακής αγοράς σε θέματα βιωσιμότητας.

Η πρόοδος αποτυπώνεται, μεταξύ άλλων, στον αριθμό των επιχειρήσεων που έχουν ήδη πιστοποιηθεί μέσω της πλατφόρμας.

Περισσότερες από 1.200 κυπριακές επιχειρήσεις έχουν αποκτήσει πιστοποίηση μέσω της Synesgy, στοιχείο που, σύμφωνα με τον Δημήτρη Μπούρμπουλα, δείχνει ότι το ESG δεν αφορά μόνο μεγάλους οργανισμούς ή πολυεθνικές εταιρείες, αλλά εξελίσσεται σε βασικό εργαλείο αξιολόγησης, διαχείρισης κινδύνων και ανταγωνιστικότητας για το σύνολο της επιχειρηματικής κοινότητας.

Η αύξηση του ενδιαφέροντος αποδίδεται σε μεγάλο βαθμό στη σταδιακή αλλαγή κουλτούρας στην αγορά. Κατά τον πρώτο χρόνο λειτουργίας του δια- τραπεζικού έργου, περίπου μία εταιρεία την ημέρα προχωρούσε, κατά μέσο όρο, στην αξιολόγηση και απόκτηση πιστοποίησης ESG μέσω της Synesgy. Σήμερα, κατά τον δεύτερο χρόνο λειτουργίας του έργου, ο αριθμός αυτός έχει αυξηθεί σε περίπου τέσσερις έως πέντε εταιρείες ημερησίως.

Η μεταβολή αυτή, σύμφωνα με τον Δημήτρη Μπούρμπουλα, δεν αποτελεί απλώς στατιστικό στοιχείο, αλλά αποτυπώνει τη σταδιακή ενσωμάτωση της βιωσιμότητας στον στρατηγικό σχεδιασμό των επιχειρήσεων, μέσα από την αξιολόγηση του επιπέδου βιωσιμότητάς τους.

Οι μικρομεσαίες στο επίκεντρο

Ιδιαίτερη σημασία έχει το γεγονός ότι περίπου το 95% των εταιρειών που έχουν πιστοποιηθεί είναι μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Το στοιχείο αυτό αποκτά πρόσθετη αξία, καθώς οι περισσότερες από αυτές δεν εμπίπτουν άμεσα στις υποχρεωτικές κανονιστικές απαιτήσεις που επιβάλλει το ευρωπαϊκό πλαίσιο του ESG.

Συνεπώς, η συμμετοχή τους και η απόκτηση πιστοποίησης ESG δεν προκύπτουν από υποχρέωση συμμόρφωσης, αλλά από επιχειρηματική συνειδητοποίηση.

Οι κυπριακές μικρομεσαίες επιχειρήσεις φαίνεται πλέον να αντιλαμβάνονται ότι το ESG δεν αποτελεί μια τυπική διαδικασία συμμόρφωσης ή ένα «tick the box exercise», αλλά ουσιαστικό εργαλείο ενίσχυσης της ανταγωνιστικότητάς τους.

Σε ένα επιχειρηματικό περιβάλλον στο οποίο οι συνεργασίες, η πρόσβαση στη χρηματοδότηση και η αξιολόγηση από πελάτες και προμηθευτές επηρεάζονται ολοένα και περισσότερο από κριτήρια βιωσιμότητας, η υιοθέτηση πρακτικών ESG δημιουργεί προστιθέμενη αξία και ενισχύει την αξιοπιστία των επιχειρήσεων.

Η διαχείριση κινδύνων

Παράλληλα, γίνεται ολοένα και πιο εμφανής η σημασία της διαχείρισης κινδύνων. Οι επιχειρήσεις δεν περιορίζονται πλέον στην εσωτερική αξιολόγηση, αλλά εξετάζουν και τους κινδύνους που προκύπτουν μέσα από την εφοδιαστική τους αλυσίδα.

Περιβαλλοντικοί, κοινωνικοί και διοικητικοί κίνδυνοι μπορούν να επηρεάσουν άμεσα τη λειτουργία, τη φήμη και τη βιωσιμότητα μιας εταιρείας.

Σε αυτό το πλαίσιο, όπως σημειώνει ο Δημήτρης Μπούρμπουλας, ολοένα και περισσότερες εταιρείες αναλαμβάνουν ενεργό ρόλο ως διαχειριστές της αλυσίδας αξίας τους μέσω της πλατφόρμας Synesgy.

Μέσα από τη δυνατότητα αξιολόγησης συνεργατών και προμηθευτών, χωρίς κόστος για τις ίδιες, οι επιχειρήσεις-διαχειριστές αλυσίδας αξίας αποκτούν σημαντικό εργαλείο εντοπισμού και παρακολούθησης των κινδύνων στην εφοδιαστική τους αλυσίδα.

Η εξέλιξη αυτή μετατρέπει το ESG από διαδικασία συμμόρφωσης σε μηχανισμό στρατηγικής διοίκησης και πρόληψης κινδύνων που μπορούν να επηρεάσουν άμεσα και ουσιαστικά έναν οργανισμό.

Πιο ώριμη ESG κουλτούρα

Η μέχρι σήμερα πορεία δείχνει, σύμφωνα με τον Δημήτρη Μπούρμπουλα, ότι η Κύπρος αναπτύσσει σταδιακά μια πιο ώριμη ESG κουλτούρα, με θετικές συνέπειες για το κυπριακό επιχειρείν και την οικονομία.

Η αυξημένη συμμετοχή των μικρομεσαίων επιχειρήσεων, η ενσωμάτωση της βιωσιμότητας στις επιχειρηματικές αποφάσεις και η έμφαση στη διαχείριση κινδύνων καταδεικνύουν ότι το ESG αποκτά πλέον ουσιαστικό επιχειρηματικό περιεχόμενο και ρόλο.

Όπως υπογραμμίζει ο Δημήτρης Μπούρμπουλας, το επόμενο στάδιο δεν αφορά πλέον το εάν οι επιχειρήσεις θα ασχοληθούν με τα θέματα βιωσιμότητας, αλλά το πόσο στρατηγικά θα τα αξιοποιήσουν, ώστε να ενισχύσουν την ανθεκτικότητα, τη διαφάνεια και τη μακροπρόθεσμη ανάπτυξή τους.