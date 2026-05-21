Ο Ντόναλντ Τραμπ είχε την Τρίτη έντονη τηλεφωνική συνομιλία με τον πρωθυπουργό του Ισραήλ, Μπενιαμίν Νετανιάχου, όπως αποκάλυψε χθες το Axios.

Σύμφωνα με αξιωματούχο των ΗΠΑ που επικαλείται το CNN, η συνομιλία αντανακλούσε τις διαφορετικές τους απόψεις για το πώς πρέπει να προχωρήσουν σχετικά με τον πόλεμο στο Ιράν.

Δεν ήταν η πρώτη συνομιλία των δυο ηγετών τις τελευταίες μέρες. Κατά την επικοινωνία τους την Κυριακή, ο Τραμπ ενημέρωσε ότι πιθανότατα θα προχωρήσει σε νέες στοχευμένες επιθέσεις κατά του Ιράν στις αρχές της εβδομάδας, μια επιχείρηση που αναμενόταν να πάρει το όνομα «Επιχείρηση﻿ Βαριοπούλα»﻿.

Ο Τραμπ ανέστειλε τις επιθέσεις στο Ιράν αλλά προειδοποιεί: «Συμφωνία ή θα κάνουμε μερικά… άσχημα πράγματα»

Ωστόσο, περίπου 24 ώρες μετά την αρχική συνομιλία, ο Τραμπ ανακοίνωσε ότι αναστέλλει τις επιθέσεις που είχε προγραμματίσει για την Τρίτη, κατόπιν αιτήματος συμμάχων στον Κόλπο, μεταξύ των οποίων το Κατάρ, η Σαουδική Αραβία και τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα. Τις τελευταίες μέρες, οι χώρες του Κόλπου βρίσκονται σε στενή επαφή με τον Λευκό Οίκο και με μεσολαβητές από το Πακιστάν, προκειμένου να διαμορφωθεί ένα πλαίσιο που θα διευκόλυνε περαιτέρω τις διπλωματικές συνομιλίες, όπως ανέφεραν αξιωματούχος των ΗΠΑ και πρόσωπο εξοικειωμένο με την κατάσταση.

«Βρισκόμαστε στα τελικά στάδια με το Ιράν. Θα δούμε τι θα γίνει», δήλωσε χθες ο Τραμπ στους δημοσιογράφους, αναφορικά με τις προσπάθειες για επίτευξη συμφωνίας.

«Ή θα έχουμε συμφωνία ή θα κάνουμε μερικά πράγματα που είναι λίγο… άσχημα», πρόσθεσε. «Αλλά ελπίζω να μην χρειαστεί να γίνει αυτό».

Η απογοήτευση του Νετανιάχου έφερε ένταση στη τελευταία συνομιλία με τον Τραμπ

Οι συνεχείς διαπραγματεύσεις έχουν προκαλέσει απογοήτευση στον Ισραηλινό πρωθυπουργό, ο οποίος εδώ και καιρό υποστηρίζει μια πιο επιθετική προσέγγιση απέναντι στην Τεχεράνη. Ο Νετανιάχου υποστηρίζει ότι η καθυστέρηση ωφελεί μόνο το Ιράν, σύμφωνα με αξιωματούχους των ΗΠΑ και Ισραηλινούς πηγές.

Την Τρίτη, ο Νετανιάχου εξέφρασε την απογοήτευσή του στον Τραμπ, δηλώνοντας ότι θεωρεί λάθος την αναστολή των αναμενόμενων επιθέσεων και ότι ο πρόεδρος θα έπρεπε να προχωρήσει όπως είχε προγραμματιστεί. Κατά τη διάρκεια της συνομιλίας τους, ο Νετανιάχου υποστήριξε την επανέναρξη στρατιωτικής δράσης. Η διαφορά ήταν σαφής: ο Τραμπ θέλει να δει αν μπορεί να επιτευχθεί συμφωνία, ενώ ο Νετανιάχου περίμενε κάτι διαφορετικό.

Η ανησυχία μετά την τηλεφωνική συνομιλία της Τρίτης επεκτάθηκε και στους συνεργάτες του Νετανιάχου. Υπάρχει ισχυρή επιθυμία στα ανώτερα κλιμάκια της ισραηλινής κυβέρνησης για ανανεωμένη στρατιωτική δράση και αυξανόμενη απογοήτευση για την επιμονή του Τραμπ να επιτρέπει αυτό που, όπως λένε, είναι η διπλωματική καθυστέρηση του Ιράν.

Η απογοήτευση του Νετανιάχου με την προσέγγιση των ΗΠΑ -και ειδικά με την τακτική του Τραμπ να απειλεί, κάνοντας πίσω στη συνέχεια- δεν είναι εντελώς νέα. Αξιωματούχοι των ΗΠΑ στο παρελθόν έχουν αναγνωρίσει τις διαφορετικές προτεραιότητες ΗΠΑ-Ισραήλ σχετικά με τον πόλεμο.

Τραμπ για Νετανιάχου: «Θα κάνει ό,τι θέλω εγώ!»

Όταν ρωτήθηκε τι είπε στον Ισραηλινό πρωθυπουργό την προηγούμενη νύχτα, ο Τραμπ υπονόησε ότι είναι αυτός που έχει τον έλεγχο.

«Θα κάνει ό,τι θέλω εγώ να κάνει», είπε ο πρόεδρος των ΗΠΑ.

Και παρότι ο Νετανιάχου ασκεί πίεση για επανέναρξη των μαχών, ο Τραμπ συνεχίζει, προς το παρόν, να προωθεί τη διπλωματική συμφωνία, υποστηρίζοντας ότι οι συνομιλίες με το Ιράν βρίσκονται «στο όριο» και αξίζει να δοθούν μερικές ακόμα ημέρες αν η διπλωματία μπορεί να σώσει ζωές.

Συνεχιζόμενες διαπραγματεύσεις με το Ιράν

Η ιρανική κυβέρνηση δήλωσε την Τετάρτη ότι η Τεχεράνη και η Ουάσιγκτον συνεχίζουν να ανταλλάσσουν μηνύματα μέσω του Πακιστάν.

Ωστόσο, παραμένει ασαφές αν έχουν μειωθεί οι βασικές διαφορές μεταξύ των δύο πλευρών. Το Ιράν δεν έχει αποσυρθεί από τις κύριες απαιτήσεις του, και ζητήματα σχετικά με το πυρηνικό του πρόγραμμα και τα παγωμένα περιουσιακά στοιχεία παραμένουν άλυτα, όπως ανέφερε πηγή της περιοχής.

Ο Τραμπ έχει επανειλημμένα δηλώσει ότι η στρατιωτική δράση παραμένει μια επιλογή.

«Αν δεν πάρουμε τις σωστές απαντήσεις, θα προχωρήσουμε πολύ γρήγορα. Όλοι είμαστε έτοιμοι», είπε.

Πηγή: iefimerida.gr