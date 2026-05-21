ΠΡΟΣΩΠΟ ΤΩΝ ΗΜΕΡΩΝ: Η κ. Μαρία Καρυστιανού, 53 ετών, δικηγόρος από τη Θεσσαλονίκη, μητέρα δύο παιδιών. Το ένα, η Μάρθη, σκοτώθηκε στο δυστύχημα των Τεμπών το 2023. Στις πολλές συγκεντρώσεις διαμαρτυρίας, ήταν μπροστά. Και ο λόγος της, πύρινος. Από την πρώτη στιγμή επιμένει ότι σημαντικά αποδεικτικά στοιχεία «έχουν συγκαλυφθεί, ή εξαφανιστεί».

Και, τον Ιανουάριο του 2026, με τηλεοπτική συνέντευξή της, ανήγγειλε την οργάνωση πολιτικού κινήματος κατά της διαφθοράς με στόχο την «παρουσία στην εκλογική διαδικασία».

Αυτά τα λόγια χρησιμοποίησε. Η απόφασή της αυτή, όμως, προκάλεσε την αντίδραση πέντε μελών του δ.σ. του Συλλόγου Πληγέντων Δυστυχήματος «Τέμπη 2023», τα οποία ζήτησαν την παραίτησή της, εξηγώντας τους λόγους σε ανακοίνωσή τους. Το βασικό τους επιχείρημα είναι ότι «δεν θα επιτρέψουμε ο Σύλλογος να αποτελέσει όχημα για προσωπικές φιλοδοξίες και επιδιώξεις».

Στις 13 Ιανουαρίου φέτος η κ. Καρυστιανού δήλωσε ότι αποχωρεί με πίκρα από το διοικητικό συμβούλιο του Συλλόγου Συγγενών.

Και τώρα πλέον, φαίνεται πως έχει ξεκινήσει «φουλ» την προεκλογική της εκστρατεία. Προχθές, αναρτήθηκε μια φωτογραφία με δύο πρόσωπα δίπλα της. Το ένα, δεν το γνωρίζω. Το άλλο, είναι ο Θανάσης Αυγερινός, δημοσιογράφος, ανταποκριτής στη Μόσχα του τηλεοπτικού σταθμού Open.

Έχοντας παρακολουθήσει πάμπολλες από τις ανταποκρίσεις του, πολύ εύκολα συνειδητοποίησα ότι δεν είπε ποτέ κακή κουβέντα για τον Βλαντιμίρ Πούτιν στον μακρύ πόλεμό του κατά της Ουκρανίας. Αντίθετα, τον Βολοντίμιρ Ζελένσκι, ή τον αγνοούσε, ή τον μείωνε!

Όπως θα έλεγε κι ο μακαρίτης ο Ντίνος Ηλιόπουλος: «Δεν ξέρω αν το προσέξατε, αλλά είμαστε μια ωραία ατμόσφαιρα!».

ΕΤΕΡΟΝ ΠΡΟΣΩΠΟ: Δυσκολεύομαι πάρα πολύ να καταλάβω γιατί ο Αλέξης Τσίπρας επιστρέφει στον τόπο του εγκλήματος. Σαν να μην πέρασε μια μέρα από τότε που ηττήθηκε βαριά στις εκλογές του 2019, ενώ 4 χρόνια πριν το 2015 σάρωσε με 35,46% και σχημάτισε κυβέρνηση πλειοψηφίας με τους ΑΝΕΛ του Πάνου Καμμένου να του χαρίζουν άλλες 11 έδρες.

Έχω κάποιες εξηγήσεις. Δεν είμαι, όμως, έτοιμος να τις αμολήσω τώρα. Χρειάζομαι χρόνο για να διαβάσω σημειώσεις μου που καταλαμβάνουν αρκετά giga στο laptop μου.

Η ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΤΗΣ ΗΜΕΡΑΣ στο «X» από τον σπουδαίο Αμερικανό ηθοποιό, Μόργκαν Φρίμαν –88 έτη ζωής συμπλήρωσε προχθές– και φαίνεται ακμαίος και μέσα σε όλα. Έχει ανεβάσει μια φωτογραφία από την επίσημη επίσκεψη του Τραμπ στην Κίνα. Οι δύο ηγέτες κάθονται δίπλα-δίπλα. Αλλά ο Μόργκαν πρόσεξε ότι η πολυθρόνα του Αμερικανού προέδρου ήταν πιο… χαμηλή. Δηλαδή, το «μαξιλάρι» της ήταν…, πώς να το πω …πιο «φτανό», χαμηλή. Στη δική του φουσκωτή και αρχοντική πολυθρόνα, ο Κινέζος ηγέτης, ήταν γίγαντας μπροστά στον Τραμπούλη!

ΥΓ: Από όλα τα πρόσωπα σήμερα, επιλέγω αναμφισβήτητα τον αγαπημένο μου, εικονιζόμενο, Μόργκαν Φρίμαν.