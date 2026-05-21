Δεκαπέντε ημέρες πριν από την Ετήσια Γενική Συνέλευση της Ανόρθωσης, το σκηνικό στα διοικητικά του συλλόγου παραμένει ρευστό, χωρίς μέχρι στιγμής να έχει ξεκαθαρίσει οριστικά η επόμενη μέρα. Η υφιστάμενη διοίκηση γνωστοποίησε την πρόθεσή της να επαναδιεκδικήσει την εκλογή της στις 5 Ιουνίου, ξεκαθαρίζοντας παράλληλα πως σε περίπτωση που παρουσιαστεί αξιόπιστη εναλλακτική πρόταση με οικονομική προοπτική, είναι διατεθειμένη να παραδώσει τη σκυτάλη.

Την ίδια ώρα, δεν φαίνεται να υπάρχει στο τραπέζι κάποια προχωρημένη συζήτηση με επενδυτή, ωστόσο στο παρασκήνιο συνεχίζονται επαφές και διεργασίες που ενδέχεται να διαφοροποιήσουν τα δεδομένα το επόμενο διάστημα. Το ενδιαφέρον ομάδας φίλων της «Κυρίας» για εμπλοκή στα διοικητικά είναι επιβεβαιωμένα υπαρκτό.

