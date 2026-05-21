Οι νομοθεσίες της τελευταίας στιγμής οδηγούν στα αποτελέσματα που είχαμε στο μεγάλο κεφάλαιο με τις εκποιήσεις. Από τις δώδεκα νομοθεσίες, από τις οποίες οι δέκα αποτελούσαν προϊόντα προτάσεων νόμων των κομμάτων, μόνο οι έξι έχουν υπογραφεί από τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας και τέθηκαν σε ισχύ.

Και αυτό, γιατί οι υπόλοιπες έχουν κριθεί αντισυνταγματικές και έγινε αναφορά τους στο Ανώτατο Δικαστήριο.

Μάλιστα, οι τέσσερις νομοθεσίες που έχουν πάρει το πράσινο φως είχαν αρχικά αναπεμφθεί στη Βουλή και στην πορεία διαφοροποιήθηκαν από τα κόμματα για να γίνουν αποδεκτές.

Όπως φαίνεται, τα ίδια φαινόμενα θα έχουμε και στη νέα Βουλή, καθώς, σύμφωνα με τις δημοσκοπήσεις, πέραν του 50% θα είναι νέοι βουλευτές. Η πλειοψηφία από αυτούς δείχνουν από τις δημόσιες τοποθετήσεις τους πως δεν γνωρίζουν καν τον τρόπο λειτουργίας του Κοινοβουλίου.

Όλα δείχνουν πως οι νομοθεσίες θα γίνονται μπαλάκι μεταξύ Κυβέρνησης και Βουλής, καθώς πολλές από αυτές είτε θα αναπέμπονται, είτε θα καταλήγουν στη Δικαιοσύνη για να κρίνει τη συνταγματικότητας τους.

