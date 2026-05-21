Η κοινοπραξία ExxonMobil – Helleniq Energy ενημέρωσε τις ελληνικές Αρχές για την απόφασή της να επιστρέψει στο ελληνικό Δημόσιο το τεμάχιο “Δυτικά της Κρήτης”, στην ελληνική ΑΟΖ, το οποίο πιθανότατα θα ξαναβγεί σε διαγωνισμό, ίσως μαζί με άλλα οικόπεδα τα οποία στο παρελθόν δεν είχαν προσελκύσει ενδιαφέρον.

Η πληροφορία δημοσιεύεται σήμερα στην ιστοσελίδα energypress.gr.

«Το οικόπεδο της Δυτικής Κρήτης δεν θα επιδιωχθεί περαιτέρω (σ.σ.: να αναπτυχθεί), καθώς η έμφαση δίνεται πλέον στο Ιόνιο και σε νέα οικόπεδα”, αποκάλυψε η Helleniq Energy στην παρουσίαση των αποτελεσμάτων προς τους αναλυτές, κάνοντας και επισήμως γνωστή την απόφαση να επιστραφεί το μπλοκ στην Ελληνική Διαχειριστική Εταιρεία Υδρογονανθράκων και Ενεργειακών Πόρων (ΕΔΕΥΕΠ).

Όπως γράφει το energypress.gr, η εξέλιξη ήταν αναμενόμενη εδώ και καιρό, καθώς η πλευρά της ExxonMobil δεν προέβη ποτέ σε υψηλής ανάλυσης 3D σεισμικών στο συγκεκριμένο μπλοκ, τμήμα του οποίου βρίσκεται σε βαθιά νερά, είναι τεχνικά περίπλοκο και λιγότερο υποσχόμενο σε σχέση με το γειτονικό του, αυτό “Νοτιοδυτικά της Κρήτης”, που επίσης έχει παραχωρηθεί στην κοινοπραξία.