Ο Γενικός Έφορος Εκλογών υπενθυμίζει ότι η ψηφοφορία στα εκλογικά κέντρα, που θα λειτουργήσουν στη Δημοκρατία για τις Βουλευτικές Εκλογές 2026, αρχίζει η ώρα 7 π.μ. και λήγει κανονικά η ώρα 6 μ.μ., με ενδιάμεσο διάλειμμα μιας ώρας το μεσημέρι, από τις 12 μ. μέχρι τη 1 μ.μ..

Οι ίδιες ώρες θα ισχύσουν και στα εκλογικά κέντρα που θα λειτουργήσουν στην Ελλάδα, ενώ οι ώρες λειτουργίας στα εκλογικά κέντρα που θα λειτουργήσουν στο Ηνωμένο Βασίλειο είναι από τις 8 π.μ. μέχρι τις 4 μ.μ., τοπική ώρα, με διάλειμμα από τις 12 μ. μέχρι τις 12:30 μ.μ., και στο εκλογικό κέντρο που θα λειτουργήσει στο Βέλγιο είναι από τις 8 π.μ. μέχρι τις 5 μ.μ., τοπική ώρα, με διάλειμμα από τις 12 μ. μέχρι τη 1 μ.μ..

Καλούνται οι εκλογείς όπως προσέλθουν έγκαιρα στις κάλπες, για να ασκήσουν το εκλογικό τους δικαίωμα.

Διαφύλαξη της μυστικότητας της ψήφου και προστασία των εκλογέων

O Γενικός Έφορος Εκλογών υπογραμμίζει ότι λαμβάνονται όλα τα απαραίτητα μέτρα για τη διασφάλιση της μυστικότητας της ψήφου των εκλογέων, με στόχο τη διενέργεια αδιάβλητων και αντικειμενικών εκλογών.

Οι διοικητικές και νομοθετικές διευθετήσεις είναι τέτοιες, που διασφαλίζουν την πλήρη μυστικότητα της ψήφου των εκλογέων, συμπεριλαμβανομένων των εγκλωβισμένων και των φυλακισμένων.

Οι εκλογείς, αφού λάβουν το ψηφοδέλτιο της οικείας εκλογικής περιφέρειας που θα τους δοθεί, οφείλουν να εισέλθουν στο θάλαμο ψηφοφορίας, για να ασκήσουν το εκλογικό τους δικαίωμα. Με τον τρόπο αυτό διασφαλίζεται πλήρως η μυστικότητα της ψήφου τους, αφού θα ελέγχεται η είσοδος και κάθε κίνηση των εισερχόμενων στα εκλογικά κέντρα, με τρόπο ώστε να αποφεύγεται κάθε ενδεχόμενο για τυχόν επηρεασμό τους, από οποιοδήποτε άλλο πρόσωπο.

Σημειώνεται ότι οι εκλογείς οφείλουν να ελέγχουν και να βεβαιώνονται, ότι το ψηφοδέλτιο που δίνεται σε αυτούς, από τους υπεύθυνους υπαλλήλους, είναι δεόντως σφραγισμένο, με την επίσημη σφραγίδα της Δημοκρατίας, ώστε να θεωρείται έγκυρο.

Οι εκλογείς να είναι βέβαιοι ότι σε καμία περίπτωση δεν μπορεί να εξακριβωθεί η ταυτότητά τους και ούτε υπάρχει δυνατότητα να διαπιστωθεί εκ των υστέρων, από οποιοδήποτε πρόσωπο, η επιλογή τους.