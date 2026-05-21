Μέσα σ’ ένα εικοσιτετράωρο το τοπικό ΤΑΕ συνέλαβε 41χρονο Ελληνοκύπριο και 23χρονο Αφγανό ως υπόπτους για δύο βιασμούς στην ελεύθερη επαρχία Αμμοχώστου. Οι δύο θα οδηγηθούν ενώπιον του Επαρχιακού Δικαστηρίου Αμμοχώστου στο Παραλίμνι, για την έκδοση διαταγμάτων κράτησής τους.

Η πρώτη καταγγελία έγινε στις 18 Μαΐου από 23χρονη Ελληνοκύπρια, η οποία κατήγγειλε πως τη βίασε ο σύντροφος της ηλικίας 41 χρόνων. Η κοπέλα ανέφερε πως είχε δεσμό το τελευταίο διάστημα με τον 41χρονο και ότι αυτός ήρθε σε συνουσία μαζί της παρά τη θέλησή της, γεγονός που την οδήγησε να κάνει καταγγελία στην Αστυνομία. Μετά την εξέλιξη αυτή εξασφαλίστηκε ένταλμα σύλληψης σε βάρος του 41χρονου, ο οποίος συνελήφθη χθες το βράδυ σε δημοτικό διαμέρισμα του Δήμου Παραλιμνίου.

Στη δεύτερη περίπτωση 20χρονη τουρίστρια από τη Σουηδία κατήγγειλε βιασμό της από 23χρονο από το Αφγανιστάν, τον οποίο γνώρισε σε κέντρο διασκέδασης στην Αγία Νάπα. Η κοπέλα έκανε την καταγγελία στις 19 Μαΐου σε αστυνομικούς στο αεροδρόμιο Λάρνακας, στο οποίο έσπευσε με σκοπό ν’ αναχωρήσει για τη χώρα της. Συγκεκριμένα ανέφερε πως στις 16 Μαΐου γνώρισε ένα άντρα σε κέντρο διασκέδασης στην Αγία Νάπα και έπειτα κατέληξαν στο διαμέρισμά της, στο οποίο βρίσκονταν και φίλες της. Σύμφωνα με την καταγγελία της ο άντρας αυτός ενδεχομένως να τη βίασε. Από τις έρευνες που έγιναν από το ΤΑΕ Αμμοχώστου προέκυψαν στοιχεία εναντίον του 23χρονου, ο οποίος συνελήφθη, επίσης, το βράδυ της Τετάρτης.