Τα εικονιζόμενα πρόσωπα αναζητούνται για διευκόλυνση των ανακρίσεων σχετικά με διερευνώμενη υπόθεση που αφορά, μεταξύ άλλων, στα αδικήματα της συνωμοσίας προς διάπραξη κακουργήματος, διάρρηξη κατοικίας και κλοπή περιουσίας, πλαστογραφία και κυκλοφορία πλαστού εγγράφου, που διαπράχθηκαν μεταξύ των ημερομηνιών 15/02/2026 με 20/05/2026, στην επαρχία Λεμεσού.

Παρακαλείται οποιοσδήποτε γνωρίζει οτιδήποτε που μπορεί να βοηθήσει στον εντοπισμό ή την αναγνώρισή τους, να επικοινωνήσει με το ΤΑΕ Λεμεσού, στο τηλέφωνο 25805187 ή με τον πλησιέστερο Αστυνομικό Σταθμό ή με τη Γραμμή του Πολίτη στον αριθμό 1460.