Σε δύο συλλήψεις υπόπτων για δύο ξεχωριστές υποθέσεις βιασμού, προχώρησε το βράδυ της Τετάρτης η Αστυνομία, στην επαρχία Αμμοχώστου.

Συγκεκριμένα, η πρώτη καταγγελία έγινε από γυναίκα στις 18 Μαΐου, με την αστυνομία να εξασφαλίζει ένταλμα σύλληψης και να προχωρά στη σύλληψη υπόπτου χθες το βράδυ.

Στη δεύτερη περίπτωση, 20χρονη τουρίστρια κατήγγειλε στις 19 Μαΐου βιασμό της από άγνωστο άντρα. Σύμφωνα με την καταγγελία, το περιστατικό έλαβε χώρα στις 16 Μαΐου. Από τις έρευνες προέκυψαν στοιχεία εναντίον 23χρονου, με αποτέλεσμα τη σύλληψή του, επίσης το βράδυ της Τετάρτης.

Στο μεταξύ, έντονη ήταν η παρουσία και δράση της Αστυνομίας το βράδυ που πέρασε, ανά το παγκύπριο, με τη διενέργεια οργανωμένων περιπολιών σε καίρια σημεία αστικών περιοχών, με στόχο την πρόληψη σοβαρών εγκληματικών ενεργειών, τη διασφάλιση της δημόσιας τάξης και την αύξηση του αισθήματος ασφάλειας του κοινού.

Αποτέλεσμα των προληπτικών επιχειρήσεων αστυνόμευσης ήταν η σύλληψη επτά προσώπων για διάφορα αδικήματα, όπως μεταξύ άλλων, βιασμός, παράνομη κατοχή περιουσίας, πρόκληση ανησυχίας και μέθης σε δημόσιο μέρος, καθώς και επίθεση εναντίον αστυνομικού, παράνομη παραμονή στο έδαφος της Δημοκρατίας, καθώς και για οδήγηση υπό την επήρεια αλκοόλης.

Στο πλαίσιο των επιχειρήσεων αυτών, κατά τη διάρκεια της νύχτας, ανακόπηκαν για έλεγχο 517 οχήματα και ελέγχθηκαν 726 πρόσωπα που επέβαιναν σε αυτά. Διενεργήθηκαν παράλληλα 35 έλεγχοι υποστατικών, με στόχο την αντιμετώπιση φαινομένων παραβατικότητας, από τους οποίους προέκυψαν δύο καταγγελίες.

Κατά τη διάρκεια τροχονομικών ελέγχων που διενεργήθηκαν, έγιναν 352 καταγγελίες, που αφορούσαν διάφορες παραβάσεις τροχαίας, ενώ προέκυψαν και 18 διερευνώμενες υποθέσεις παραβάσεων τροχαίας. Στο πλαίσιο των αστυνομικών εξετάσεων, κατακρατήθηκαν 12 οχήματα.

Από τις καταγγελίες που έγιναν για παραβάσεις τροχαίας, ξεχωρίζουν οι 85 καταγγελίες για υπέρβαση του ορίου ταχύτητας. Για οδήγηση υπό την επήρεια αλκοόλης έγιναν 100 έλεγχοι οδηγών οχημάτων, κατά τους οποίους έγιναν δύο (2) καταγγελίες οδηγών.

Οι επιχειρήσεις αστυνόμευσης, για πρόληψη και καταστολή του εγκλήματος, συνεχίζονται καθημερινά, με ενισχυμένη αστυνομική παρουσία, στοχευμένους ελέγχους και άμεση επιχειρησιακή δράση, με σκοπό την προστασία των πολιτών και τη διασφάλιση της δημόσιας τάξης.