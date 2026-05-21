Η Skroutz εισέρχεται σε νέα φάση ανάπτυξης μετά την εξαγορά του πλειοψηφικού πακέτου από τη Blackstone, με στόχο την ενίσχυση του marketplace, την ανάπτυξη logistics, τη χορήγηση μικροχρηματοδοτήσεων προς εμπόρους, το λανσάρισμα νέων υπηρεσιών και πιθανές εξαγορές που θα ενισχύσουν το οικοσύστημα της πλατφόρμας, όπως αναφέρει το Capital.gr.

Οι διαπραγματεύσεις μεταξύ Blackstone, CVC Capital Partners και ιδρυτών ολοκληρώθηκαν σε μόλις τέσσερις μήνες, σηματοδοτώντας το τέλος της CVC στην ελληνική εταιρεία ηλεκτρονικού εμπορίου και την αρχή ενός νέου growth story με έμφαση στην Ελλάδα και τα Βαλκάνια.

Ο συνιδρυτής Γιώργος Αυγουστίδης τόνισε ότι ο νέος χρηματοοικονομικός εταίρος θα επιτρέψει στην Skroutz να επιταχύνει τα επενδυτικά της σχέδια στις υπηρεσίες προς τους καταναλωτές αλλά και στη διεθνή επέκταση. Η εταιρεία επενδύει ήδη στην Κύπρο και επεκτείνει σταδιακά τη δραστηριότητα σε Βουλγαρία και Ρουμανία, με τον κύκλο εργασιών να εκτιμάται περίπου στα 150 εκατ. ευρώ το 2025 και GMV κοντά στο 1 δισ. ευρώ.

Η στρατηγική περιλαμβάνει πιθανές εξαγορές, όπως αυτές της EveryPay για πληρωμές και της SendX στο last mile delivery. Ο κ. Αυγουστίδης τόνισε ότι τα M&A αποτελούν βασικό στοιχείο ανάπτυξης και αφήνει ανοιχτό το ενδεχόμενο νέων κινήσεων.

Σημαντικό μέρος της στρατηγικής είναι το δίκτυο Skroutz Point Lockers, με πάνω από 2.500 σημεία και 90.000 θυρίδες στην Ελλάδα και Κύπρο, στόχος δε είναι να ξεπεράσουν τις 110.000 έως το τέλος του έτους. Η εταιρεία συνεργάζεται με την ACS Courier για first mile και last mile logistics, ενώ εξετάζει νέα μοντέλα αποστολών που θα λειτουργούν ανταγωνιστικά σε υπηρεσίες τύπου BOX NOW.

Η Skroutz επενδύει επίσης σε χρηματοοικονομικές υπηρεσίες, με buy now, pay later και μικροχρηματοδοτήσεις προς εμπόρους. Το νέο μοντέλο θα στηρίζει κυρίως μικρομεσαίες επιχειρήσεις, αυξάνοντας το στοκ και το assortment προϊόντων, ενισχύοντας τη συνολική ανταγωνιστικότητα του marketplace.

Η ανάπτυξη της Skroutz αντικατοπτρίζεται και στον όγκο παραγγελιών, από 2.000 ημερήσιες παραγγελίες το 2016 σε περίπου 65.000 σήμερα, με 9.000 ενεργούς εμπόρους στο marketplace. Εφαρμόζεται ετήσια συνδρομή 300 ευρώ συν ΦΠΑ για περιορισμό ανενεργών καταστημάτων.

Κεντρικό ρόλο στα logistics διαδραματίζει το Skroutz Hub στον Ασπρόπυργο, το μεγαλύτερο direct-to-consumer 3PL hub στην Ελλάδα, με δυναμικότητα έως 1,2 εκατ. τεμάχια. Η επένδυση 4 εκατ. ευρώ σε σύστημα AutoStore με 36.000 bins και 30 robots αυξάνει την παραγωγικότητα κατά 70%, ενώ η υπηρεσία Fulfilled by Skroutz (FBS) αυξάνει κατά μέσο όρο 54% τον μηνιαίο τζίρο των εμπόρων. Η εταιρεία εκτιμά ότι το AutoStore θα αποφέρει επιπλέον 2,5 εκατ. ευρώ ετησίως.

