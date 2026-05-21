Με τη στεγαστική κρίση να ασκεί έντονη πίεση στα νοικοκυριά και χιλιάδες ακίνητα να παραμένουν κλειστά. Ο υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών της Ελλάδας , Κυριάκος Πιερρακάκης, τόνισε στο 4ο Real Estate Conference του Capital.gr και του Forbes Greece ότι το θέμα θα συζητηθεί στο άτυπο Eurogroup της Λευκωσίας για ανταλλαγή καλών πρακτικών.

Στο Eurogroup θα παρουσιαστούν τρεις χώρες-μοντέλα στεγαστικής πολιτικής: Ισπανία, Κροατία και Ιρλανδία. Οι χώρες αυτές εφαρμόζουν πολυεπίπεδες στρατηγικές που συνδυάζουν φόρους σε κλειστά ακίνητα, κοινωνική κατοικία, επιδοτήσεις και μέτρα περιορισμού βραχυχρόνιας μίσθωσης.

Ισπανία

Η κυβέρνηση περιορίζει τις αυξήσεις ενοικίων σε περιοχές υψηλής ζήτησης, όπως η Καταλονία, ενώ μεγάλες εταιρείες ακινήτων υποχρεούνται να διαθέτουν κατοικίες σε προσιτές τιμές. Υπάρχουν φορολογικά αντικίνητρα για ακίνητα που παραμένουν άδεια, με προσαυξήσεις στον δημοτικό φόρο ακινήτων (IBI) έως και 150%. Παράλληλα, καταργήθηκε η Golden Visa για ακίνητα και επενδύεται στην κοινωνική κατοικία μέσω συνεργασιών κράτους-ιδιωτών.

Κροατία

Το βασικό μέτρο είναι ο υποχρεωτικός ετήσιος φόρος για κενά σπίτια και δευτερεύουσες κατοικίες, με τιμές από 0,60 έως 8 ευρώ ανά τ.μ. Παράλληλα, στηρίζονται νέες οικογένειες μέσω επιδότησης στεγαστικών δανείων και ανακαινίζονται εγκαταλελειμμένα ακίνητα σε μικρές πόλεις, ενώ εφαρμόζονται περιορισμοί στις βραχυχρόνιες μισθώσεις τύπου Airbnb.

Ιρλανδία

Η χώρα χρησιμοποιεί τη φορολογία ως μοχλό πίεσης για την αξιοποίηση ανεκμετάλλευτων κατοικιών και γης. Ο φόρος κενών κατοικιών ισούται με 7πλάσιο του βασικού τοπικού φόρου, ενώ ο φόρος οικιστικής γης ανέρχεται στο 3% της αγοραίας αξίας οικοπέδων. Το κράτος χρηματοδοτεί μαζικές κατασκευές κοινωνικών και προσιτών κατοικιών μέσω του σχεδίου Housing for All, ενώ διατηρεί πλαφόν 2% στις αυξήσεις για υφιστάμενους ενοικιαστές.

