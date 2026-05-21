«Ένας Ερντογάν μπορεί να φύγει, άλλοι θα έρθουν να επωμιστούν τον αγώνα» δήλωσε σε ομιλία του ο Τούρκος πρόεδρος προκαλώντας συζητήσεις για τη διαδοχή του, μεταδίδει από την Κωνσταντινούπολη ο ανταποκριτής του ΣΚΑΪ Μανώλης Κωστίδης.

Ο Ερντογάν δήλωσε: «Ένας Ταγίπ Ερντογάν μπορεί να φύγει, αλλά 1.000 άλλοι θα έρθουν να επωμιστούν αυτόν τον αγώνα. Το καθήκον μας είναι να παραδώσουμε τη σημαία που κληρονομήσαμε από τους προκατόχους μας σε αυτούς που θα έρθουν μετά από εμάς, χωρίς να την αφήσουμε να πέσει. Αυτός είναι ο σκοπός μας, η αποστολή μας, η επιθυμία μας, ο στόχος μας, ο σκοπός μας. Αν, όταν σταθούμε ενώπιον του Θεού την Ημέρα της Κρίσης, μπορέσουμε να έχουμε την τιμή να έχουμε εκπληρώσει σωστά το καθήκον μας, αυτό θα είναι κάτι παραπάνω από αρκετό για εμάς. Οτιδήποτε άλλο είναι κούφια λόγια.

» Σε όλο τον κόσμο, από την Παλαιστίνη μέχρι τη Συρία, από το Αρακάν μέχρι την Αφρική, εκατοντάδες εκατομμύρια υψώνουν τα χέρια τους στον ουρανό προσευχόμενοι για εμάς. Κουβαλάμε τις ελπίδες τους, την εμπιστοσύνη τους. Αλλά ήθελα επίσης να ξέρουν ότι ακόμα κι αν μείνω μόνος, θα συνεχίσω να περπατάω αυτό το μονοπάτι με υπομονή, λέγοντας: Αυτό είναι το δίκαιο μονοπάτι, δεν θα γυρίσω πίσω».

Τούρκοι δημοσιογράφοι ρώτησαν τον Ερντογάν αν ήταν αποχαιρετιστήρια ομιλία

Ερντογάν: Ήταν η ομιλία μου σαν αποχαιρετισμός;

Δημοσιογράφος: Η ομιλία σας ήταν πολύ συγκινητική. Σαν αποχαιρετισμός… Σαν προετοιμασία για εκλογές…

Ερντογάν: Eσύ τι λες…Τι είναι ο αποχαιρετισμός; Ήταν η ομιλία μου σαν αποχαιρετισμός; Ετσι λέει..

Δημοσιογράφος: Δεν ήταν σαν αποχαιρετισμός, κύριε πρόεδρε, ήταν περισσότερο σαν ένα νέο ξεκίνημα… Ήταν πολύ εντυπωσιακή ομιλία. Ναι, όμως, μήπως υπάρχει κάποιος λόγος, καθώς ήταν συγκλονιστική, συγκινητική.

Muhabir: Konuşmanız çok duygusaldı. Bir veda gibi… Seçime hazırlık gibi…



Cumhurbaşkanı Erdoğan: Veda ne? Benim konuşmam veda gibi miydi?



Muhabir: Veda gibi değildi efendim, başlangıç gibiydi… Çok etkileyiciydi. pic.twitter.com/ErboMcvk2U — Boşuna Tıklama (@bosunatiklama) May 20, 2026

