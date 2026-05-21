Ισχυρή διπλωματική κινητικότητα καταγράφεται τις τελευταίες ώρες, καθώς αυξάνονται οι πιθανότητες επίτευξης συμφωνίας μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν, η οποία θα μπορούσε να θέσει το πλαίσιο για τη συνέχιση των συνομιλιών γύρω από δύο κρίσιμα ζητήματα: το άνοιγμα του Στενού του Ορμούζ και τον περιορισμό του πυρηνικού προγράμματος της Τεχεράνης.

Στην τελευταία του παρέμβαση, ο Αμερικανός πρόεδρος, Ντόναλντ Τραμπ, επιχείρησε να ρίξει τους τόνους, δηλώνοντας ότι η Ουάσινγκτον πρέπει να λάβει «τη σωστή απάντηση» από το Ιράν, προσθέτοντας, ωστόσο, ότι θα περιμένει για λίγες ημέρες την αντίδραση της Τεχεράνης.

Παράλληλα, υποστήριξε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες «συνομιλούν με λογικούς ανθρώπους» όσον αφορά το Ιράν.

Ο Τραμπ ξεκαθάρισε επίσης ότι δεν πρόκειται να υπάρξει καμία ελάφρυνση ή παραχώρηση προς την Τεχεράνη μέχρι να επιτευχθεί συμφωνία.

Σε μία από τις τελευταίες εξελίξεις, το πρακτορείο Tasnim, που πρόσκειται στους Φρουρούς της Επανάστασης μετέδωσε ότι η Ισλαμική Δημοκρατία εξετάζει νέο αμερικανικό κείμενο πρότασης.

Το πρακτορείο Tasnim, επικαλούμενο πηγή κοντά στην ιρανική διαπραγματευτική ομάδα, ανέφερε ότι μετά την αποστολή της 14σέλιδης πρότασης της Τεχεράνης πριν από τρεις ημέρες, οι Ηνωμένες Πολιτείες παρέδωσαν νέο κείμενο στο Ιράν μέσω των Πακιστανών διαμεσολαβητών.

Σύμφωνα με το δημοσίευμα, η Τεχεράνη εξετάζει το κείμενο που έλαβε και δεν έχει ακόμη δώσει απάντηση.

Το Tasnim προσθέτει ότι ο Πακιστανός διαμεσολαβητής βρίσκεται στην Τεχεράνη και επιχειρεί να φέρει πιο κοντά τις θέσεις των δύο πλευρών, τονίζοντας ότι δεν έχει ακόμη οριστικοποιηθεί κάποια συμφωνία.

Εν τω μεταξύ, νωρίτερα, και το αμερικανικό μέσο Axios μετέδωσε ότι οι δύο πλευρές εργάζονται σε ένα «Έγγραφο Προθέσεων» με στόχο τον επίσημο τερματισμό του πολέμου και την έναρξη 30ήμερης περιόδου διαπραγματεύσεων για ζητήματα όπως το πυρηνικό πρόγραμμα της Τεχεράνης και το άνοιγμα του Στενού του Ορμούζ.

Σύμφωνα με το δημοσίευμα, ο Αμερικανός πρόεδρος είχε τηλεφωνική επικοινωνία με τον Ισραηλινό πρωθυπουργό Μπενιαμίν Νετανιάχου, κατά τη διάρκεια της οποίας αναδείχθηκαν τριβές ανάμεσα στους δύο συμμάχους σχετικά με τη στρατηγική απέναντι στο Ιράν, φέρνοντας στο φως τις διαφορετικές επιδιώξεις ΗΠΑ και Ισραήλ.

Το Axios ανέφερε ότι Κατάρ και Πακιστάν, με τη συμμετοχή και άλλων περιφερειακών διαμεσολαβητών, επεξεργάστηκαν αναθεωρημένο ειρηνευτικό υπόμνημα με στόχο να γεφυρωθούν οι διαφορές μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν.

Πεζεσκιάν: Ψευδαίσθηση η προσπάθεια των ΗΠΑ να εξαναγκάσουν το Ιράν σε συνθηκολόγηση

«Το Ιράν έχει τηρήσει με συνέπεια τις δεσμεύσεις του και εξερεύνησε κάθε οδό προκειμένου να αποτρέψει τον πόλεμο», δήλωσε από τη μεριά του ο πρόεδρος της Ισλαμικής Δημοκρατίας Μασούντ Πεζεσκιάν.

Παράλληλα, επέκρινε την κυβέρνηση των ΗΠΑ για τις απειλές ότι θα εξαπολύσει ακόμη πιο σφοδρές επιθέσεις εναντίον του Ιράν σε περίπτωση που η Τεχεράνη δεν καταλήξει σε συμφωνία την οποία θα εγκρίνει η Ουάσινγκτον. Όπως αναφέρει σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα Χ, η προσπάθεια των ΗΠΑ να εξαναγκάσουν το Ιράν σε συνθηκολόγηση «δεν είναι τίποτα παραπάνω από μια ψευδαίσθηση».

«Ο αμοιβαίος σεβασμός στη διπλωματία είναι πολύ πιο σοφός, ασφαλής και βιώσιμος από τον πόλεμο», υπογραμμίζει ο Πεζεσκιάν.

Το Ιράν ενισχύει τον έλεγχο του Στενού του Ορμούζ με τη θέσπιση νέας θαλάσσιας ζώνης

Στο μεταξύ, η νεοσύστατη «Αρχή του Στενού του Περσικού Κόλπου» του Ιράν ανακοίνωσε τη δημιουργία ελεγχόμενης θαλάσσιας ζώνης στο Στενό του Ορμούζ, σύμφωνα με ανάρτηση στο X.

جمهورى اسلامى ايران محدودهٔ نظارتى مديریت تنگه هرمز را به این شرح تعيین کرده است: «خط اتصال كوه مبارك درايران وجنوب فجيره درامارات در شرق تنگه تاخط اتصال انتهاى جزيره قشم درايران و ام القيوین امارات درغرب تنگه.» pic.twitter.com/3ELSwYx5Bp — PGSA | نهاد مدیریت آبراه خلیج فارس (@PGSA_IRAN) May 20, 2026

Σε ανάρτηση στο X, η «Αρχή» ανέφερε ότι η ζώνη εκτείνεται από το Kuh-e Mubarak στο Ιράν έως το νότιο τμήμα της Φουτζέιρα στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, στο ανατολικό άκρο του Στενού, και από την άκρη του νησιού Κεσμ έως το Umm al-Quwain στο δυτικό άκρο.

Ακόμη, σημειώνει ότι κάθε διέλευση από την περιοχή «απαιτεί συντονισμό και έγκριση από την αρχή», σηματοδοτώντας αυστηρότερο έλεγχο από το Ιράν σε έναν από τους πιο κρίσιμους θαλάσσιους εμπορικούς διαδρόμους παγκοσμίως.

