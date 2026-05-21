Σφοδρές αντιδράσεις στην Ευρώπη αλλά και στο εσωτερικό του Ισραήλ προκάλεσε το βίντεο που δημοσίευσε ο υπουργός Εθνικής Ασφαλείας Ιταμάρ Μπεν Γκβιρ, στο οποίο εμφανίζονται ακτιβιστές του «στολίσκου της Γάζας» γονατισμένοι και δεμένοι πισθάγκωνα. Η επικεφαλής της ευρωπαϊκής διπλωματίας Κάγια Κάλας, ο Ισπανός πρωθυπουργός Πέδρο Σάντσεθ, η ιταλική κυβέρνηση αλλά και ο ίδιος ο Μπενιαμίν Νετανιάχου επέκριναν τη στάση του ακροδεξιού υπουργού.

Η παρέμβαση της Κάγια Κάλας

Η επικεφαλής της ευρωπαϊκής διπλωματίας Κάγια Κάλας επέκρινε τον ακροδεξιό υπουργό Εθνικής Ασφαλείας του Ισραήλ Ιταμάρ Μπεν Γκβιρ για τη συμπεριφορά του απέναντι στους συλληφθέντες ακτιβιστές του στολίσκου για τη Γάζα.

Σε βίντεο που έδωσε ο ίδιος στη δημοσιότητα, ο Ισραηλινός υπουργός εμφανίζεται να χλευάζει ακτιβιστές, οι οποίοι ήταν γονατισμένοι με τα χέρια δεμένα πισθάγκωνα.

«Η μεταχείριση ακτιβιστών του στολίσκου Global Sumud, συμπεριλαμβανομένων πολιτών της ΕΕ, ήταν ταπεινωτική και εσφαλμένη», δήλωσε η Κάλας. «Η συμπεριφορά του ισραηλινού υπουργού Μπεν Γκβιρ είναι ανάρμοστη για οποιονδήποτε κατέχει αξίωμα σε μια δημοκρατία», υπογράμμισε.

Israeli National Security Minister Itamar Ben-Gvir has released video footage on social media of himself berating detained activists from the Gaza flotilla.



The video has prompted international outrage, while the Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu said Ben Gvir’s actions… pic.twitter.com/Za4TVfd6PW May 20, 2026

Η αντίδραση του Πέδρο Σάντσεθ

Το βίντεο με τον υπουργό Εθνικής Ασφαλείας του Ισραήλ να χλευάζει μέλη του στολίσκου χαρακτηρίστηκε «απαράδεκτο» και από τον Ισπανό πρωθυπουργό Πέδρο Σάντσεθ.

«Δεν θα ανεχθούμε την κακομεταχείριση πολιτών μας από οποιονδήποτε», ανέφερε ο Σάντσεθ σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα Χ.

Las imágenes del ministro israelí Ben Gvir humillando a los miembros de la flotilla internacional en apoyo a Gaza son inaceptables.



No vamos a tolerar que nadie maltrate a nuestros ciudadanos. En septiembre anuncié la prohibición de acceso al territorio nacional de este miembro… — Pedro Sánchez (@sanchezcastejon) May 20, 2026

Ο Ισπανός πρωθυπουργός υπενθύμισε επίσης ότι τον περασμένο Σεπτέμβριο η Ισπανία είχε απαγορεύσει την είσοδο του Ιταμάρ Μπεν Γκβιρ στη χώρα και προανήγγειλε ότι θα ζητήσει από τις Βρυξέλλες την επέκταση του μέτρου σε ολόκληρη την Ευρωπαϊκή Ένωση.

Αποστάσεις Νετανιάχου από τον Μπεν Γκβιρ

Σε μια σπάνια δημόσια επίπληξη προς μέλος της κυβέρνησής του, ο Ισραηλινός πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου επέκρινε τον υπουργό Εθνικής Ασφαλείας μετά τη δημοσιοποίηση του βίντεο.

«Το Ισραήλ έχει κάθε δικαίωμα να εμποδίσει προβοκατόρικους στολίσκους υποστηρικτών τρομοκρατών της Χαμάς να εισέλθουν στα χωρικά μας ύδατα και να φτάσουν στη Γάζα», ανέφερε ο Νετανιάχου σε ανακοίνωσή του.

Prime Minister Benjamin Netanyahu:

“Israel has every right to prevent provocative flotillas of Hamas terrorist supporters from entering our territorial waters and reaching Gaza.



However, the way that Minister Ben Gvir dealt with the flotilla activists is not in line with… — Prime Minister of Israel (@IsraeliPM) May 20, 2026

Ωστόσο, πρόσθεσε ότι «ο τρόπος με τον οποίο ο υπουργός Μπεν Γκβιρ αντιμετώπισε τους ακτιβιστές του στολίσκου δεν είναι σύμφωνος με τις αξίες και τα πρότυπα του Ισραήλ».

Ο Ισραηλινός πρωθυπουργός ζήτησε επίσης την απέλαση των ακτιβιστών «το συντομότερο δυνατό».

Το βίντεο που προκάλεσε αντιδράσεις

Νωρίτερα, ο Ιταμάρ Μπεν Γκβιρ είχε δημοσιεύσει βίντεο στο οποίο εμφανίζονται δεκάδες ακτιβιστές από τον «στολίσκο της Γάζας» γονατισμένοι δίπλα-δίπλα και δεμένοι πισθάγκωνα.

«Έτσι καλωσορίζουμε τους υποστηρικτές της τρομοκρατίας. Καλώς ήρθατε στο Ισραήλ», έγραψε ο υπουργός στην ανάρτησή του, ενώ στο βίντεο ακούγεται ο εθνικός ύμνος του Ισραήλ και ο ίδιος υψώνει μεγάλη ισραηλινή σημαία.

Έντονη ήταν και η αντίδραση του Ισραηλινού υπουργού Εξωτερικών Γκιντεόν Σάαρ, ο οποίος δήλωσε πως ο Μπεν Γκβιρ «προκαλεί ζημιά στο κράτος του Ισραήλ» και ότι «δεν είσαι το πρόσωπο του Ισραήλ».

ככה אנחנו מקבלים את תומכי הטרור



Welcome to Israel 🇮🇱 pic.twitter.com/7Hf8cAg7fC — איתמר בן גביר (@itamarbengvir) May 20, 2026

Οι ακτιβιστές κρατούνται στην Ασντόντ

Οι ακτιβιστές κρατούνται στο λιμάνι της Ασντόντ, μετά την ανακοίνωση του ισραηλινού υπουργείου Εξωτερικών ότι η αποστολή του τελευταίου στολίσκου, που είχε στόχο να σπάσει τον ναυτικό αποκλεισμό της Γάζας, «έφτασε στο τέλος της», με τους συμμετέχοντες να μεταφέρονται στο Ισραήλ.

Μεταξύ των περισσότερων από 400 ακτιβιστών από 45 χώρες που επέβαιναν στο πλοίο βρίσκεται και η αδερφή της προέδρου της Ιρλανδίας, Κάθριν Κόνολι.

Το Ισραήλ χαρακτήρισε την αποστολή του στολίσκου «προπαγανδιστική ενέργεια υπέρ της Χαμάς».

Η Ιταλία καλεί τον Ισραηλινό πρέσβη για εξηγήσεις

Η ιταλική κυβέρνηση χαρακτήρισε επίσης απαράδεκτη τη μεταχείριση των ακτιβιστών και ανακοίνωσε ότι θα καλέσει τον Ισραηλινό πρέσβη για εξηγήσεις.

Σε κοινή δήλωση με σκληρό τόνο, η πρωθυπουργός Τζιόρτζια Μελόνι και ο υπουργός Εξωτερικών Αντόνιο Ταγιάνι ανέφεραν ότι η Ιταλία «απαιτεί συγγνώμη για τη μεταχείριση» των ακτιβιστών και για την «απόλυτη έλλειψη σεβασμού» προς τα αιτήματα της ιταλικής κυβέρνησης.

«Οι εικόνες του ισραηλινού υπουργού Μπεν Γκβιρ είναι απαράδεκτες. Είναι απαράδεκτο αυτοί οι διαδηλωτές, μεταξύ των οποίων και πολλοί Ιταλοί πολίτες, να υφίστανται αυτή τη μεταχείριση που παραβιάζει την ανθρώπινη αξιοπρέπειά τους», αναφέρεται στη δήλωση.

