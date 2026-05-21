Σε μία σημαντική εισήγηση, η οποία αναμένεται να λειτουργήσει ενθαρρυντικά και να βοηθήσει στην πρόληψη αλλά και άμεση αντίδραση σε περιπτώσεις κακοποιήσεων παιδιών, προέβη η ΠΟΕΔ απευθυνόμενη στην υφυπουργό Κοινωνικής Πρόνοιας, Κλέα Χατζηστεφάνου Παπαέλληνα.

Συγκεκριμένα, η οργάνωση των δασκάλων αναγνωρίζοντας τον ρόλο των εκπαιδευτικών σε σχέση με την καταγγελία της όποιας μορφής κακοποίησης κατά ανηλίκων, κάτι που καθορίζεται και από σχετική νομοθεσία, εισηγείται όπως εξευρεθούν τρόποι και πρακτικές ούτως ώστε τα ονόματα των εκπαιδευτικών που προέβησαν σε καταγγελία προς τους λειτουργούς των αρμόδιων Υπηρεσιών, να μην κοινοποιούνται στις οικογένειες των παιδιών. Αυτό θα λειτουργήσει ενθαρρυντικά, σύμφωνα με την ΠΟΕΔ, έτσι ώστε να προλαμβάνονται σε ακόμη πιο μεγάλο βαθμό, προστατεύοντας ακόμη περισσότερο τα παιδιά.

Η εισήγηση αυτή περιλήφθηκε σε σχετική επιστολή της οργάνωσης προς την κ. Παπαέλληνα, σε συνέχεια της συνάντησης που είχαν στις αρχές του τρέχοντος μηνός, με αντικείμενο συζήτησης την πρόληψη και διαχείριση της βίας και της παραβατικότητας στα σχολεία.

Στην επιστολή της η ΠΟΕΔ σημειώνει, μεταξύ άλλων, ότι ο ρόλος των υπηρεσιών του Υφυπουργείου Κοινωνικής Πρόνοιας είναι ιδιαίτερα σημαντικός. «Αποδεδειγμένα οι λειτουργοί σας μπορούν να συνδράμουν ουσιαστικά, τόσο στην πρόληψη, όσο και στη διαχείριση περιστατικών σχολικής βίας και παραβατικότητας, σε εκείνες τις περιπτώσεις όπου το οικογενειακό πλαίσιο χρήζει στήριξης από το Υφυπουργείο σας, ώστε να στηριχθούν τα παιδιά. Ως εκ τούτου, σημειώνουμε αφενός την ανάγκη επαρκούς στελέχωσης των υπηρεσιών σας για πιο έγκαιρη ανταπόκριση στα ολοένα και περισσότερα αιτήματα των σχολικών μονάδων και αφετέρου τη σύσταση ομάδων λειτουργών σας οι οποίοι να ασχολούνται αποκλειστικά με τη στήριξη οικογενειών που έχουν ανήλικα παιδιά», ανέφερε η ΠΟΕΔ.

Παράλληλα, ζητά περαιτέρω βελτίωση της συνεργασίας που υπάρχει μεταξύ των λειτουργών και των σχολείων, έτσι ώστε σε όλες τις περιπτώσεις όπου οικογένειες παρακολουθούνται από το Γραφείο Ευημερίας, να υπάρχει έγκαιρη και επαρκής ενημέρωση της σχολικής μονάδας στην οποία φοιτούν τα παιδιά της οικογένειας, με στόχο το σχολικό πλαίσιο να μπορεί να λειτουργήσει υποστηρικτικά προς το παιδί αλλά και προς την οικογένειά του.