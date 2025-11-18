Τα στατιστικά στοιχεία στην Κύπρο καταδεικνύουν με σαφήνεια τη σοβαρότητα του προβλήματος. Μόνο το 2024 καταγράφηκαν 438 αναφορές σεξουαλικής κακοποίησης παιδιών. Για να γίνει αντιληπτό το μέγεθος, αυτό αντιστοιχεί σε μία νέα αναφορά κάθε 20 ώρες – πρακτικά, ένα παιδί κάθε μέρα. Και πρόκειται μόνο για τα παιδιά που βρήκαν τη δύναμη να μιλήσουν, που δεν κράτησαν το «μυστικό» όπως τους ζήτησε ο θύτης.

Σήμερα, Τρίτη 18 Νοεμβρίου 2025, με αφορμή την Ευρωπαϊκή Ημέρα για την Προστασία των Παιδιών Ενάντια στη Σεξουαλική Εκμετάλλευση και Κακοποίηση, το Γραφείο Επιτρόπου Προστασίας των Δικαιωμάτων του Παιδιού αρχίζει μία νέα εκστρατεία με στόχο την ενημέρωση και ευαισθητοποίηση της κοινωνίας σχετικά με τη σοβαρότητα, τη συχνότητα και τις επιπτώσεις της σεξουαλικής κακοποίησης παιδιών στην Κύπρο. Σκοπός μας είναι να κινητοποιήσουμε κάθε πολίτη προς την ενεργή δράση και ταυτόχρονα να ενισχύσουμε τη φωνή των παιδιών, προωθώντας μια κοινωνία που αναγνωρίζει, αντιμετωπίζει και δεν αποσιωπά την κακοποίηση.

Καλεί όλους τους πολίτες, τους επαγγελματίες του δημόσιου και ιδιωτικού τομέα, τους γονείς και τα παιδιά, να συμβάλουν στην προώθηση 5 αιτημάτων που αφορούν στην προστασία των παιδιών από τη σεξουαλική κακοποίηση:

Ουσιαστική και αποτελεσματική στήριξη για τα παιδιά που έχουν βιώσει οποιαδήποτε μορφή σεξουαλικής κακοποίησης, με εξειδικευμένη ψυχολογική και κοινωνική βοήθεια . Τροποποίηση του νομοθετικού πλαισίου ώστε να μπορεί το παιδί θύμα να έχει πρόσβαση σε υπηρεσίες ψυχικής υγείας χωρίς τη συγκατάθεση του/των γονέων και ιδιαίτερα στις περιπτώσεις που αυτός/ή/οί είναι ο/η/οι θύτης/ες.

για τα παιδιά που έχουν βιώσει οποιαδήποτε μορφή σεξουαλικής κακοποίησης, με . Τροποποίηση του νομοθετικού πλαισίου ώστε να μπορεί το παιδί θύμα να έχει πρόσβαση σε υπηρεσίες ψυχικής υγείας χωρίς τη συγκατάθεση του/των γονέων και ιδιαίτερα στις περιπτώσεις που αυτός/ή/οί είναι ο/η/οι θύτης/ες. Ενίσχυση της εκπαίδευσης των παιδιών μέσα από το μάθημα της Αγωγής Ζωής , και όχι μόνο,ώστε να μπορούν να αναγνωρίζουν κινδύνους και να προστατεύονται τόσο στο φυσικό, όσο και στο ψηφιακό περιβάλλον .

μέσα από το μάθημα της και όχι μόνο,ώστε να μπορούν να Τοποθέτηση ψυχολόγου σε κάθε σχολείο , για σταθερή στήριξη προς τα παιδιά και έγκαιρο εντοπισμό κινδύνου.

για προς τα παιδιά και έγκαιρο εντοπισμό κινδύνου. Έγκαιρη αναγνώριση και αντιμετώπιση περιστατικών ακατάλληλης σεξουαλικής συμπεριφοράς προς παιδιά, καθώς και κάθε μορφής λεκτικής ή συναισθηματικής παραβίασης, μέσα από ολοκληρωμένες πολιτικές πρόληψης και προστασίας σε σχολεία και υπηρεσίες.

Υιοθέτηση πιο αποτελεσματικών μηχανισμών εντοπισμού και άμεσης αφαίρεσης από το διαδίκτυο, κάθε μορφής υλικού που σχετίζεται με την κακοποίηση παιδιών, καθώς και διασφάλιση συστηματικής και στενής συνεργασίας μεταξύ της Αστυνομίας, των Ψηφιακών Πλατφορμών και των Αρμόδιων Υπηρεσιών Προστασίας Παιδιών.

#20ΓιαΣένα: 20 λεπτά αφιερωμένα στο ένα παιδί που μπορεί να σωθεί.

Πώς μπορείς να συμβάλεις στην εκστρατεία:

10:00 – 10:20π.μ.: Δράση για Ενήλικες:

Μελέτησε τα 5 αιτήματα που προτείνουμε για την ενίσχυση της προστασίας των παιδιών από τη σεξουαλική κακοποίηση και εκμετάλλευση.

Εφόσον συμφωνείς με αυτά, σε καλούμε να αφιερώσεις 20 λεπτά από τον εργασιακό σου χρόνο, από τις 10:00 έως τις 10:20 – ένα λεπτό για κάθε ώρα που περνά μέχρι να κακοποιηθεί άλλο ένα παιδί. 20 λεπτά δράσης = προστασία για ένα παιδί.

παιδί. 20 λεπτά δράσης = προστασία για παιδί. Φωτογράφισε την ομάδα σου κρατώντας ένα χαρτί με το μήνυμα #20ΓιαΣένα και ανάρτησε τη φωτογραφία στα Μέσα Κοινωνικής Δικτύωσης, χρησιμοποιώντας το συγκεκριμένο hashtag.

10:00 – 10:20π.μ.: Δράση στα Σχολεία:

Τα παιδιά συμμετέχουν σε μια εκπαιδευτική δραστηριότητα, βάσει των εισηγήσεων που έχουν αποσταλεί στις σχολικές μονάδες.

Σε κάθε παιδί δίνεται ένα post-it στο οποίο καταγράφει την απάντηση στην ερώτηση: «Τι χρειάζομαι για να νιώσω ασφάλεια;»

Κάθε παιδί τοποθετεί το post-it σε έναν ειδικά επιλεγμένο από το σχολείο χώρο, τον οποίο ονομάζουμε: «Ο Τοίχος έχει Φωνή». Οι καταγραφές μπορούν να αναρτηθούν ταυτόχρονα από κάθε παιδί ή κάθε μαθητικό συμβούλιο να μεταφέρει στον τοίχο τις απόψεις της τάξης.

Η σχολική μονάδα φωτογραφίζει τον Τοίχο και τον αναρτά στην ιστοσελίδα του σχολείου ή στα Μέσα Κοινωνικής Δικτύωσης με το hashtag #20ΓιαΣένα.

«Αυτή την Τρίτη, 18 Νοεμβρίου 2025, συμμετέχουμε όλοι στην εκστρατεία για να δηλώσουμε ότι κανένα παιδί δεν είναι μόνο του και πως όλοι αποτελούμε μέρος μιας κοινωνίας που προστατεύει και στηρίζει τα παιδιά της.

Γιατί σε κάθε παιδί αξίζει να χαμογελά και να μεγαλώνει χωρίς φόβο!», τονίζει το Γραφείο της Επιτρόπου.

Για το βίντεο της εκστρατείας, πατήστε https://youtu.be/r1s-7kB29bw