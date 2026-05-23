Σοκ έχει προκαλέσει στην Πορτογαλία και στη Γαλλία η απίστευτη ιστορία εγκατάλειψης δύο αγοριών ηλικίας τριών και πέντε ετών από την 42χρονη μητέρα τους και τον 55χρονο σύντροφό της. Το θρίλερ με τα δύο ανήλικα αδέρφια, γαλλικής καταγωγής, ξεκίνησε την περασμένη Τρίτη (19|05) όταν ο 51χρονος αρτοποιός Αλεξάντερ Κουίνταςτα εντόπισε να περιφέρονται μόνα τους στην άκρη ενός δρόμου 100 χλμ νοτιοδυτικά της Λισαβόνας.

Όπως ο ίδιος δήλωσε στο γαλλικό δίκτυο BFMTV τα δύο παιδιά «έτρεξαν προς το αυτοκίνητό του κλαίγοντας και με τα χέρια σηκωμένα». Ο αρτοποιός μετέφερε τα παιδιά στο αρτοποιείο του και επειδή δεν γνωρίζει γαλλικά ζήτησε από Γαλλίδα γιατρό που κατοικεί στην περιοχή να μιλήσει μαζί τους.

Τα δύο αδέρφια ανέφεραν ότι «είχαν έρθει με αυτοκίνητο από τη Γαλλία, πως οι γονείς τους, τους είχαν δέσει τα μάτια και τα είχαν αφήσει στο δάσος για να ψάξουν για ένα παιχνίδι». Ο αρτοποιός δήλωσε ότι το μεγαλύτερο αγόρι ήταν αρκετά ταραγμένο και νευρικό. Η χωροφυλακή στην Πορτογαλία εντόπισε και συνέλαβε το βράδυ της Πέμπτης (21|5) την μητέρα των παιδιών και τον σύντροφό της σε καφετέρια στην πόλη Φάτιμα. Υπενθυμίζεται ότι οι συγγενείς της 42χρονης Γαλλίδας είχαν δηλώσει την εξαφάνιση της οικογένειας στις γαλλικές Αρχές από τις 11 Μαΐου ενώ ο πατέρας των παιδιών που έχει χωρίσει από την μητέρα μόλις πληροφορήθηκε για την εξαφάνιση της οικογένειας μετέβη στην αστυνομία και κατέθεσε μήνυση για αρπαγή ανηλίκου.

Πρώην αστυνομικός που έχει καταδικαστεί για παρενόχληση και ενδοοικογενειακή βία ο σύντροφος της μητέρας

Σύμφωνα με τα πορτογαλικά μέσα ενημέρωσης η 42χρονη μητέρα ονομάζεται Μαρίν Ρουσσώ και το όνομα του 55χρονου συντρόφου της είναι Μαρκ Μπαλαμπρίγκα. Η Le Parisien αναφέρει ότι ο 55χρονος είναι πρώην αστυνομικός, ο οποίος το 2010 καταδικάστηκε σε εννέα μήνες φυλάκιση με αναστολή για παρενόχληση και ενδοοικογενειακή βία κατά της τότε συντρόφου του και μητέρας της κόρης του. Η ψυχολογική αξιολόγηση στην οποία υπεβλήθη εκείνη την περίοδο τον περιέγραψε ως «υγιές άτομο» αλλά σύμφωνα με πηγή κοντά στην υπόθεση, την οποία επικαλείται η Le Parisien, «ο άνδρας είχε περάσει μια μακρά περίοδο κατάθλιψης που τον οδήγησε στην παραίτηση από τη θέση του στην αστυνομία».

Όσο για το προφίλ της 42χρονης μητέρας τα γαλλικά μέσα αναφέρουν ότι η γυναίκα μετακόμισε στην πόλη Κολμάρ της Αλσατίας το περασμένο καλοκαίρι και εργαζόταν ως σεξολόγος με ιδιωτικό ιατρείο. Μάλιστα, η μητέρα των δύο μικρών αγοριών στην ιστοσελίδα της αλλά και στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης περιγράφει τον εαυτό της ως ειδικευμένη στη θεραπεία ψυχικών διαταραχών που αναπτύχθηκαν κατά την παιδική ηλικία.

Στα social media της 42χρονης οι κριτικές είναι πολύ καλές ενώ δεν υπάρχει καμία αναφορά εις βάρος της από τα σχολεία των παιδιών της πριν την εξαφάνιση της οικογένειας. Η μητέρα πριν μετακομίσει με τα παιδιά της στην Κολμάρ ζούσε στην πόλη Τρουά (βορειοανατολική Γαλλία) και εργαζόταν ως σεξολόγος σε ιδιωτικό ιατρείο.

Μετά την σύλληψή τους το βράδυ της Πέμπτης, η 42χρονη και ο 55χρονος σύντροφός της αναμένεται να οδηγηθούν ενώπιον ανακριτή στο δικαστήριο της Σετούμπαλ, νότια της Λισαβόνας, όχι πολύ μακριά από το σημείο που εντοπίστηκαν εγκαταλελειμμένα τα δύο παιδιά. Αυτό αναμένεται να συμβεί μέχρι το Σάββατο ενώ στη συνέχεια θα αποφασιστεί αν το ζευγάρι θα τεθεί υπό προσωρινή κράτηση. Στο μεταξύ τα δύο αδέρφια μετά το εξιτήριο από το νοσοκομείο όπου διαπιστώθηκε πως είναι καλά στην υγεία τους φιλοξενούνται σε ανάδοχη οικογένεια με δικαστική εντολή.

