Το Κίνημα Οικολόγων – Συνεργασία Πολιτών όχι μόνο δεν κλείνει αλλά συνεχίζει κανονικά παρά το αποτέλεσμα των Βουλευτικών Εκλογών και το ότι έμειναν εκτός Βουλής.

Ο πρόεδρος του κινήματος, Σταύρος Παπαδούρης, ανέφερε στο philenews ότι η χθεσινή συνεδρία της Πολιτικής Επιτροπής των οικολόγων ήταν διαδικαστικού χαρακτήρα. Συγκεκριμένα, αποφασίστηκε ότι το κίνημα θα συνεχίσει να πολιτεύεται, ωστόσο, θα γίνει ψαλίδισμα στον προϋπολογισμό του κινήματος καθώς «ποτέ δεν είχαμε εισφορές από τον οποιοδήποτε, καθώς αυτές οι εισφορές συνοδεύονται και από παράλογα αιτήματα».

Ο κ. Παπαδούρης ξεκαθάρισε ότι το κίνημα μέτρησε τα οικονομικά του δεδομένα και κρίθηκε ότι μπορούν να το κρατήσουν μέχρι την επόμενη πενταετία.

Παράλληλα, στις 7 Ιουνίου θα γίνει η αποτίμηση των εκλογών από την Κεντρική Επιτροπή των Οικολόγων, ενώ με αφορμή και την διαδικασία για την προεδρία της Βουλής, θα κάνουν τις δικές τους πολιτικές εκτιμήσεις.

Σε ερώτηση για την πρωτοβουλία του προέδρου του ΔΗΚΟ, Νικόλα Παπαδόπουλου για συνένωση του χώρου του κέντρου, ο κ. Παπαδούρης δεν θέλησε να προδικάσει την όποια απόφαση των συλλογικών οργάνων του Κινήματος Οικολόγων – Συνεργασία Πολιτών.