Μικρή αναμένεται να είναι η επίπτωση στους δανειολήπτες στην Κύπρο από την αύξηση των επιτοκίων στα δάνεια, μετά τη χθεσινή αύξηση κατά 25 μονάδες βάσης των επιτοκίων της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, ανέφερε στο ΚΥΠΕ ο οικονομολόγος Τάσος Γιασεμίδης.

Η ΕΚΤ προχώρησε την Πέμπτη στην πρώτη αύξηση επιτοκίων από το 2023, επικαλούμενη τις αυξανόμενες πληθωριστικές πιέσεις που προκαλεί ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή και την ανάγκη διασφάλισης της επιστροφής του πληθωρισμού στον στόχο του 2% μεσοπρόθεσμα.

Ο Τάσος Γιασεμίδης σημείωσε ότι, παρότι η πρώτη αύξηση είναι μικρή, οι σημαντικότερες επιπτώσεις θα μπορούσαν να προκύψουν σε περίπτωση νέων αυξήσεων στο μέλλον.

«Αλλά φαίνεται ότι αν υπάρχει συμφωνία στη Μέση Ανατολή και στον Περσικό Κόλπο θα υπάρξει αποκλιμάκωση στις τιμές και επομένως δεν θα δοθεί επιπλέον κίνητρο στην ΕΚΤ για να προχωρήσει σε αυξήσεις», ανέφερε.

Ποια δάνεια επηρεάζονται

Ο οικονομολόγος διευκρίνισε ότι επηρεάζονται κυρίως οι δανειολήπτες των οποίων τα δάνεια έχουν κυμαινόμενο επιτόκιο.

Στην Κύπρο, τα δάνεια μπορεί να είναι συνδεδεμένα με το Euribor, με το επιτόκιο αναφοράς της ΕΚΤ ή να φέρουν το επιτόκιο της τράπεζας. Στις δύο πρώτες περιπτώσεις, η επίπτωση είναι πιο άμεση, ενώ στην τρίτη εξαρτάται από την απόφαση της κάθε τράπεζας εάν και πότε θα αυξήσει τα επιτόκιά της.

Ωστόσο, τα τελευταία χρόνια, στα περισσότερα νέα στεγαστικά δάνεια προτιμάται σταθερό επιτόκιο για περίοδο τριών έως πέντε ετών.

«Μετά τις τελευταίες αυξήσεις, πολύς κόσμος έτρεξε και κλείδωσε τα δάνεια του», ανέφερε ο Τάσος Γιασεμίδης στο ΚΥΠΕ.

Σύμφωνα με στοιχεία της Κεντρικής Τράπεζας, ενώ τα στεγαστικά δάνεια με κυμαινόμενο επιτόκιο αποτελούσαν σχεδόν το 100% στις αρχές του 2022, τον Φεβρουάριο του 2026 περιορίστηκαν στο 15,7%. Αντίθετα, περίπου το 85% των δανειοληπτών επέλεγε σταθερό επιτόκιο, το οποίο είναι προστατευμένο από προσωρινές αυξήσεις επιτοκίων.

Περίπου 21 ευρώ τον μήνα για δάνειο 100.000 ευρώ

Ενδεικτικά, η αύξηση κατά 0,25% αντιστοιχεί περίπου σε ετήσια επιβάρυνση 250 ευρώ για δάνειο ύψους 100.000 ευρώ, δηλαδή γύρω στα 21 ευρώ τον μήνα.

Σε σχέση με τα κέρδη των τραπεζών, ο Τάσος Γιασεμίδης ανέφερε ότι η αύξηση των επιτοκίων είναι θετική για τις τράπεζες, ωστόσο παραμένει σχετικά μικρή.

Η συνολική εικόνα δείχνει ότι η άμεση επιβάρυνση για τους περισσότερους δανειολήπτες παραμένει περιορισμένη, κυρίως λόγω της αυξημένης στροφής προς τα σταθερά επιτόκια τα τελευταία χρόνια.