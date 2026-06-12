Με βάση το άρθρο 17(1) του περί Αστυνομίας Νόμου του 2004 (Ν.73(Ι)/2004), ο κ. Θεμιστός Αρναούτης, Αρχηγός Αστυνομίας, με έγκριση του Υπουργού Δικαιοσύνης και Δημόσιας Τάξης, κ. Κώστα Φυτιρή, αποφάσισε σήμερα την απόλυση δόκιμου αστυνομικού, ο οποίος είχε συλληφθεί στις 4 Ιουνίου, 2026 μετά τον εντοπισμό φιαλιδίων με αναβολικές ουσίες.

Με αφορμή τη συγκεκριμένη εξέλιξη, τονίζεται για άλλη μια φορά ότι φαινόμενα διαφθοράς, παραβατικής συμπεριφοράς ή κατάχρησης εξουσίας δεν έχουν θέση στο Σώμα της Αστυνομίας και η πάταξη τέτοιων φαινομένων αποτελεί ύψιστη προτεραιότητα της ηγεσίας της Αστυνομίας.