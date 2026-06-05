Συνελήφθη χθες και τέθηκε υπό κράτηση 30χρονος, για διευκόλυνση των ανακρίσεων σχετικά με διερευνώμενη υπόθεση παράνομης κατοχής αναβολικών ουσιών.

Πρόκειται για Δόκιμο Αστυνομικό, της σύλληψής του οποίου προηγήθηκε έρευνα δυνάμει δικαστικού εντάλματος στην οικία του, στη Λευκωσία, όπου εντοπίστηκαν και κατασχέθηκαν 69 φιαλίδια, που φαίνεται να περιέχουν αναβολική ουσία.

Με οδηγίες του Αρχηγού Αστυνομίας έχουν αρχίσει οι διαδικασίες ώστε το συγκεκριμένο μέλος της Αστυνομίας, τεθεί σε διαθεσιμότητα.