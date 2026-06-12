Ο MAKSYM DYMERSKIY, 49 ετών, από τη Γερμανία, αφίχθηκε στο αεροδρόμιο Λάρνακας από το εξωτερικό στις 8 Ιουνίου, 2026 με σκοπό να ταξιδέψει σε άλλη χώρα, πράγμα το οποίο δεν έπραξε.

Ο 49χρονος περιγράφεται ως κανονικής σωματικής διάπλασης, ύψους 1,80μ. περίπου, με γκρίζα αραιά μαλλιά.

Παρακαλείται οποιοσδήποτε γνωρίζει οτιδήποτε που μπορεί να βοηθήσει στον εντοπισμό του, να επικοινωνήσει με το ΤΑΕ Λάρνακας, στο τηλέφωνο 24804060 ή με τον πλησιέστερο Αστυνομικό Σταθμό ή με τη Γραμμή του Πολίτη στον αριθμό 1460.