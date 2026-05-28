Το κτήριο του παλαιού πύργου ελέγχου στο αεροδρόμιο Πάφου έχει κριθεί επικίνδυνο και η Πολιτική Αεροπορία έχει καταθέσει αίτημα κατεδάφισής του για λόγους ασφάλειας του αερολιμένα.

Τα πιο πάνω καταγράφονται σε κείμενο του υπουργού Μεταφορών κ. Αλέξη Βαφεάδη, ο οποίος απαντούσε σε ερώτηση του βουλευτή του ΑΚΕΛ Πάφου Βαλεντίνου Φακοντή.

Στην ίδια απάντηση αναφέρεται επίσης, πως «σύμφωνα με τους σχεδιασμούς του κράτους, υπάρχει απόφαση για Δημιουργία Τερματικού Εξυπηρέτησης Αεροσκαφών Διακεκριμένων Προσώπων/ Γενικής Αεροπορίας στις εγκαταστάσεις του Αερολιμένα Πάφου στο παλαιό κτήριο αφίξεων του αεροδρομίου.

Περαιτέρω ο υπουργός ενημερώνει τον κ. Φακοντή, πως η εταιρεία HERMES πληροφόρησε την κυβέρνηση ότι έχει προβεί σε αριθμό ενεργειών για την εξεύρεση επενδυτή με σκοπό την εκμετάλλευση/χρήση των πιο πάνω εγκαταστάσεων, χωρίς μέχρι σήμερα να καταλήξουν σε συμφωνία.

Στην απάντηση Βαφεάδη καταγράφονται και τα ακόλουθα:

-Αναφορικά με το ερώτημά σας, σχετικά με την καλύτερη αξιοποίηση των παλαιών εγκαταστάσεων του Αεροδρομίου Πάφου, σας πληροφορώ ότι αυτές βρίσκονται στα δυτικά του υφιστάμενου τερματικού και αποτελείται από 2 κυρίως κτήρια, το παλαιό κτήριο των αφίξεων και το παλαιό κτήριο των αναχωρήσεων, όπως παρουσιάζεται στην πιο κάτω εικόνα. Ενδιάμεσα των δύο κτηρίων βρίσκονται αποθήκες, που χρησιμοποιούνται ως «Cargo» και στις οποίες στεγάζονται επίσης τα γραφεία της Αστυνομίας. Επιπρόσθετα, το κτήριο του παλαιού πύργου ελέγχου έχει κριθεί «επικίνδυνο» και η Πολιτική Αεροπορία έχει καταθέσει αίτημα κατεδάφισής του για λόγους ασφάλειας του αερολιμένα.

-Στις 12 Μαΐου 2006 τέθηκε σε εφαρμογή η Συμφωνία Παραχώρησης ανάμεσα στην Κυπριακή Δημοκρατία και στην Εταιρεία Hermes Airports Ltd, με βάση την οποία η Hermes ανέλαβε τη χρηματοδότηση, μελέτη, κατασκευή, συντήρηση, λειτουργία, διαχείριση και ανάπτυξη των Διεθνών Αερολιμένων Λάρνακας και Πάφου για περίοδο 25 χρόνων, έναντι καταβολής προς την Κυπριακή Δημοκρατία Τέλους Παραχώρησης. Επισημαίνεται ότι στην εταιρεία Hermes έχει δοθεί το αποκλειστικό δικαίωμα ανάπτυξης χώρων εντός της παραχωρημένης από τη Δημοκρατία περιοχής στο πλαίσιο της Συμφωνίας.

Όσον αφορά το παλαιό κτήριο αναχωρήσεων του Αερολιμένα Πάφου, προς το παρόν, δεν υπάρχει από την HERMES οποιοσδήποτε σχεδιασμός. Αναμένεται αυτό να εξεταστεί στα πλαίσια ετοιμασίας των νέων όρων Συμφωνίας Παραχώρησης.